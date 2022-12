IF Sudeste MG aplica hoje provas do Processo Seletivo 2023/1

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) realiza neste domingo, dia 11 de dezembro, a aplicação das provas do Processo Seletivo 2023/1. De acordo com o edital, as provas serão realizada em dois turnos.

No período da manhã, das 8h15 às 11h45, a aplicação será para os candidatos aos cursos técnicos integrados ao ensino médio. No período da tarde, das 14h15 às 18h45, o IF Sudeste MG vai aplicar as provas para candidatos aos cursos superiores. O Instituto recomenda que o candidato compareça ao local com antecedência de uma hora.

Orientações para as provas

Os locais de prova serão nas cidades de Barbacena, Bom Sucesso, Juiz de Fora, Manhuaçu Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont e São João del-Rei. De acordo com o Instituto, os candidatos podem consultar os locais de prova por meio do comprovante definitivo de inscrição, disponível no site do Instituto.

Para ter acesso à sala de prova, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, documento de identificação com foto e, facultativamente, comprovante definitivo de inscrição. Além disso, é necessário levar caneta de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.

A prova para os cursos técnicos serão compostas por 45 questões objetivas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História e Geografia, de acordo com o conteúdo programático referente ao Ensino Fundamental. Já as provas para os cursos superiores, além das questões objetivas sobre assuntos do Ensino Médio, contará com uma redação em Língua Portuguesa.

Vagas

A oferta do IF Sudeste MG é mais de 4 mil vagas no Processo Seletivo 2023. Conforme os editais, há vagas para 100 cursos ministrados nas unidades do Instituto em Barbacena, Bom Sucesso, Cataguases, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont, São João Del Rei e Ubá.

Veja mais informações na página do Processo Seletivo.

