IFAC encerra período de inscrição do Processo Seletivo 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC) encerra nesta segunda-feira, dia 26 de dezembro, o período de inscrição para o Processo Seletivo 2023. De acordo com o edital, as inscrições são gratuitas.

As inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do site de seleções do IFAC. No momento da inscrição, os candidatos devem informar o curso pretendido e demais informações solicitadas no formulário eletrônico de inscrição.

Processo Seletivo 2023

De acordo com os editais, a seleção dos inscritos será feita a partir da análise do Histórico Escolar. Desse modo, serão avaliadas as notas dos inscritos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Os editais especificam ainda que os candidatos aos cursos técnicos integrados deverão apresentar o histórico referente ao Ensino Fundamental II. Já os inscritos para os cursos subsequentes serão avaliados pelas notas obtidas durante o Ensino Médio.

Os cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio são para os candidatos que concluíram o Ensino Fundamental II. Podem concorrer às vagas ofertadas os estudantes com até 17 anos de idade. Já os cursos Subsequentes são para os candidatos que já concluíram o Ensino Médio e buscam formação técnica.

Vagas e resultados

Ao todo, o IFAC está ofertando 1.425 vagas para ingresso no primeiro semestre letivo de 2023. Segundo o edital, as vagas são para os cursos Integrados e Subsequentes ministrados nos seis campi do Instituto. Portanto, há vagas para Baixada do Sol, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

De acordo com o cronograma, a publicação da classificação geral do Processo Seletivo 2023 está prevista para o dia 13 de janeiro de 2023, a partir das 17h, com recebimento das matrículas dos convocados em 1ª chamada até o dia 20 seguinte.

Acesse o edital do PS 2023 na íntegra.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também IFRS libera resultado final do Vestibular 2023 via aplicação de provas; saiba mais.