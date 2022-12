IFAP ofertará 624 vagas na 1ª edição do SiSU 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP) divulgou o termo de adesão ao primeiro processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) de 2023. Conforme o documento, o Instituto vai ofertar 624 vagas em 16 cursos para ingresso no 1º semestre letivo do ano.

O termo de adesão indica ainda que as oportunidades são para cursos ministrados nas unidades do IFAP localizados em Oiapoque, Laranjal do Jari, Macapá, Porto Grande e Santana.

Do total das vagas, 269 serão para o público geral, para a seleção em ampla concorrência. As demais vagas estão reservadas para as cotas. Desse modo, há a reserva de 16 vagas para o cumprimento das ações afirmativas do IFAP.

Outras 312 vagas estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). Portanto, são vagas exclusivas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência.

SiSU 2023/1

As inscrições para a 1ª edição do SiSU 2023 serão recebidas no período do dia 16 ao dia 24 de fevereiro de 2023. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas on-line, exclusivamente por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

De acordo com o cronograma do MEC, a divulgação da chamada única do SiSU 2023/1 está prevista para o dia 28 de fevereiro. Os candidatos não convocados poderão manifestar interesse em participar da lista de espera.

Poderão se inscrever no SiSU 2023/1 os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 e que não tenham tirado nota zero na prova de redação, já que a seleção será feita por meio do aproveitamento das notas obtidas no exame. De acordo com s regras do programa, estudantes que tenham feito o Enem na condição de “treineiros” não poderão participar do SiSU 2023/1.

