IFES divulga resultado preliminar do Processo Seletivo 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) publicou nesta quinta-feira, dia 8 de dezembro, o resultado preliminar do Processo Seletivo 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar a classificação preliminar por curso através do site do IFES.

De acordo com o cronograma, os interessados em contestar o resultado preliminar poderão interpor recursos no período de 9 a 13 de dezembro. A interposição de recurso deve ser feita de forma virtual.

As respostas aos recursos e também o resultado final do Processo Seletivo 2023 serão publicadas no dia 22 de dezembro. Na mesma data, os campi do IFES devem divulgar as orientações para as matrículas dos aprovados.

PS 2023

O IFES realizou a aplicação das provas do Processo Seletivo 2023 para os candidatos aos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio no dia 6 de novembro de 2022, das 14 às 18 horas. Os candidatos responderam uma prova composta por 40 questões de múltipla escolha sobre as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia.

Para a classificação dos inscritos para os curso Técnicos Concomitantes e Técnicos Subsequentes, o IFES realizou a análise do histórico escolar. Nesse sentido, os estudantes precisaram enviar o documento com o registro de seu desempenho no momento da inscrição.

A oferta total do IFES é de 3.894 vagas para ingresso em cursos de diversas áreas. Há reserva de metade das vagas de acordo com a Lei de Cotas. Desse modo, são vagas exclusivas para os estudantes egressos de escolas da rede pública de ensino, com recorte de renda e percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

As vagas estão distribuídas nos campi do IFES localizados nas seguintes cidades: Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Cefor, Centro Serrano, Colatina, Guarapari, Ibatiba, Itapina, Linhares, Montanha, Nova Venécia, Piúma, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.

Acesse o site do IFES para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também IME divulga o resultado preliminar do Vestibular 2023; saiba mais detalhes.