IFG divulga resultado final do Vestibular 2023/1

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) publicou na tarde desta sexta-feira, dia 16 de dezembro, o resultado final do Vestibular 2023/1. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista final de classificados por meio do site do IFG.

De acordo com as orientações do IFG, os candidatos aprovados na 1ª chamada devem aguardar a divulgação do Edital Complementar de Matrículas, prevista para ser feita até o dia 20 de dezembro, próxima terça-feira.

Ainda conforme as orientações, as matrículas dos convocados em 1ª chamada serão recebidas nos dias 16 e 17 de janeiro de 2023, com a entrega de todos os documentos solicitados no edital.

Como foi o Vestibular 2023/1?

O IFG aplicou as provas do Vestibular no dia 4 de dezembro (domingo), das 15h às 17h, de forma presencial. Os locais de prova foram nas cidades para as quais há oferta de vagas. Desse modo, o candidato só pôde fazer a prova na cidade/Câmpus para a qual se inscreveu.

A avaliação foi composta por uma proposta de produção de uma Redação em Língua Portuguesa, cujo valor é de 100 pontos. Além disso, os candidatos inscritos para o curso de Licenciatura em Música fizeram também uma prova de habilidades específicas.

De acordo com o edital, ao todo, o IFG está ofertando 1.678 vagas para diversos cursos de graduação distribuídos nos 14 campi do Instituto. Do total das vagas, 1.022 são para o Vestibular Enem, enquanto outras 656 vagas são para o Vestibular IFG.

Além da seleção com provas presencias, o Instituto também está realizando uma seleção com o aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os interessados puderam se inscrever com as notas das edições de 2013 a 2022. O Instituto só deve divulgar o resultado dessa seleção após a liberação do resultado do Enem 2022, prevista para 13 de fevereiro de 2023.

