IFMG: Processo Seletivo 2023 será realizado na tarde de hoje (4)

Acontece na tarde deste domingo, dia 4 de dezembro, a aplicação das provas do Processo Seletivo 2023 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG). Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h. A duração da prova será de no máximo 4 horas.

Conforme as orientações do IFMG, os estudantes devem chegar com antecedência aos locais de prova e devem estar munidos com documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.

Serão seguidas as recomendações e protocolos de Biossegurança definidos pelas autoridades de saúde pública dos municípios onde as provas serão aplicadas.

Neste domingo (4), o IFMG aplicará as provas para os candidatos aos cursos técnicos integrados e aos cursos subsequentes. Desse modo, as provas para a seleção dos cursos técnicos integrados serão compostas por questões objetivas sobre assuntos do Ensino Fundamental II. Para a seleção dos cursos subsequentes, a prova contará com questões sobre assuntos das disciplinas do Ensino Médio.

PS 2023

A oferta total do IFMG no Processo Seletivo 2023 é de 5.023 vagas, sendo 2.369 vagas para 48 cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, 597 vagas para 16 cursos técnicos na modalidade subsequente, e 2.057 vagas para 51 cursos de graduação.

O edital indica ainda que as oportunidades são para os 18 campi do IFMG distribuídos nas cidades de Arcos, Bambuí, Betim, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Formiga, Governador Valadares, Ibirité, Ipatinga, Itabirito, Ouro Branco, Ouro Preto, Piumhi, Ponte Nova, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e São João Evangelista.

Para a classificação dos candidatos aos cursos superiores, o IFMG fará o aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os candidatos puderam se inscrever com as notas do Enem dos anos de 2013 a 2022.

