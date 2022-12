IFMG publica resultado preliminar do Processo Seletivo 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) publicou na noite desta terça-feira, dia 20 de dezembro, o resultado preliminar do Processo Seletivo 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar a classificação preliminar por meio do site da Fundação CEFETMINAS.

De acordo com a instituição, os interessados em contestar o resultado preliminar poderão interpor recursos nas próximas quarta e quinta-feira, dias 21 e 22 de dezembro. O procedimento deve ser feito on-line, por meio da página do Processo Seletivo.

Após a análise dos recursos, o IFMG publicará o resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, no dia 23 de dezembro, próxima sexta-feira.

Processo Seletivo 2023

De acordo com os editais, a oferta total do IFMG é de 5.023 vagas. Do total das vagas, 2.369 são para 48 cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, 597 vagas para 16 cursos técnicos na modalidade subsequente, e 2.057 vagas para 51 cursos de graduação.

As vagas estão distribuídas nos 18 campi do IFMG localizados nas cidades de Arcos, Bambuí, Betim, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Formiga, Governador Valadares, Ibirité, Ipatinga, Itabirito, Ouro Branco, Ouro Preto, Piumhi, Ponte Nova, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e São João Evangelista.

A seleção dos candidatos aos cursos de graduação foi feita a partir do aproveitamento do desempenho no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os candidatos puderam se inscrever com as notas do Enem dos anos de 2013 a 2022.

Já a classificação dos candidatos aos cursos técnicos contou com a aplicação de uma prova no dia 4 de dezembro. As provas para a seleção dos cursos técnicos integrados foram compostas por questões objetivas sobre assuntos do Ensino Fundamental II. Para a seleção dos cursos subsequentes, a prova contou com questões sobre assuntos das disciplinas do Ensino Médio. Os gabaritos das provas já estão disponíveis na página do Processo Seletivo.

Acesse o site da Fundação CEFETMINAS para mais informações.

