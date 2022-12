IFMS divulga resultado preliminar do Exame de Seleção 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro, o resultado preliminar do Exame de Seleção 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista preliminar de classificados no site do IFMS.

Esse processo seletivo visa o ingresso de novos alunos nos cursos técnicos integrados ao ensino médio ofertados em dez municípios.

De acordo com o IFMS, os interessados em contestar o resultado preliminar poderão entrar com recurso nesta quinta e sexta-feira, dias 15 e 16 de dezembro. A interposição de recursos deve ser feita on-line, por meio da Página do Candidato, na Central de Seleção. Para fazer o procedimento, é necessário acessar o ícone “recurso”, preencher as informações solicitadas e enviar para análise.

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado final do Exame de Seleção está prevista para o dia 21 de dezembro. Os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas a partir do dia 9 janeiro de 2023. O início das aulas está previsto para o mês de fevereiro.

Como foi o Processo Seletivo?

As provas do Exame de Seleção 2023 foram aplicadas no dia 23 de outubro. A prova contou com 30 questões de múltipla escolha sobre assuntos de disciplinas do ensino fundamental, sendo 10 questões sobre Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática e 10 de Conhecimentos Gerais.

Houve locais de prova em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

A oferta total do IFMS é de 1.670 vagas para diversos cursos técnicos. Há reserva de vagas para estudantes egressos de escolas públicas, de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há recorte de renda e percentual para autodeclarados pretos, pardos e indígenas.

As oportunidades ofertadas pelo IFPI são para os cursos ministrados nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Veja detalhes no edital do Exame de Seleção 2023.

