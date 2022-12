IFMS prorroga inscrições de concurso até dia 15

O novo concurso do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) estendeu seu prazo de inscrições. O certame, então, conta com a oferta de vagas para o preenchimento do quadro de professores.

Assim, aqueles que possuem o interesse de participar do certame possuem até a próxima quinta-feira, 15 de dezembro, para efetuarem sua inscrição.

Ao todo, o edital do processo seletivo conta com a oferta de 27 vagas para professores do ensino básico técnico e tecnológico em 15 áreas distintas.

Além disso, é importante lembrar que os candidatos têm até sexta-feira, 16 de dezembro, para pagar a taxa de inscrição de R$ 120.

Veja também: Concurso SEAS RO com 78 vagas está em seus últimos dias de inscrição

Entenda melhor como será a seleção, abaixo.

Cronograma do concurso mudou

Com a modificação do cronograma, outras datas importantes também mudaram, sendo elas:

Lista preliminar de candidatos inscritos (ampla concorrência, cidadãos portadores de alguma deficiência, incluindo aqueles que necessitam de atendimento especial, e negros): 23 de dezembro;

Período para recurso à relação preliminar de inscritos: 26 de dezembro a 27 de dezembro;

Publicação da lista preliminar de inscrições homologadas: 28 de dezembro;

Período para recurso à lista de inscrições homologadas: 29 de dezembro a 30 de dezembro;

Listagem definitiva de inscrições: 02 de janeiro.

Desse modo, é importante que o candidato acompanhe as alterações do concurso do IFMS de acordo com as atualizações da banca examinadora.

Quais serão as etapas?

O certame do IFMS contará com um exame objetivo, uma etapa de desempenho didático e de títulos, e análise curricular. Assim, a prova objetiva tem previsão para ocorrer no dia 15 de janeiro de 2023, na cidade de Campo Grande.

A avaliação contará com 40 questões objetivas de múltipla escolha, sendo 10 de Legislação de Educação Profissional e Tecnologia e 30 de Conhecimentos Específicos. Nesse sentido, os candidatos podem consultar os conteúdos programáticos que estão no edital oficial de abertura do concurso.

De acordo com o documento, a divulgação dos resultados finais deverão ocorrer no dia 08 de fevereiro. Segundo o IFMS, as outras etapas do concurso deverão acontecer. Assim, haverá publicação de editais específicos com as datas.

Veja também: Concurso Coren SC avança mais fase

O processo seletivo possui validade de dois anos, podendo se estender por igual período.

IFMS oferta um total de 27 vagas

As 27 vagas do novo concurso do IFMS se destinam às seguintes áreas de formação:

Engenharia Mecânica: 2 vagas;

Engenharia de Pesca: 1 vaga;

Geografia: 1 vaga;

Informática/ Desenvolvimento Web: 2 vagas;

Informática /Redes de Computadores: 4 vagas;

Engenharia Civil/Construção Civil: 1 vaga;

Engenharia Civil/Infraestrutura: 1 vaga;

Engenharia Elétrica: 1 vaga;

Matemática: 3 vagas;

Administração: 2 vagas;

Alimentos: 1 vaga;

Arte: 1 vaga;

Ciências Agrárias/ Agronomia: 1 vaga;

Ciências Agrárias/Fitotecnia: 1 vaga;

Metalurgia da Transformação: 1 vaga;

Metodologia: 1 vaga;

Português/Inglês: 1 vaga;

Sociologia: 1 vaga.

Ademais, o salário inicial para o posto de professor varia de R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Segundo a instituição federal de ensino, o regime de contratação será o de dedicação exclusiva. Isto é, o que impede que os profissionais exerçam outra atividade paralela, seja ela pública ou privada.

Todos deverão possuir formação correspondente à área que concorrerá. Além disso, é necessário estar devidamente de acordo com todas as obrigações militares e eleitorais, possuir a idade mínima de 18 anos e apresentar certidões negativas cível, criminal e militar.

O candidato que obtiver a aprovação no processo de seleção poderá exercer suas funções em uma das dez unidades do IFMS. Trata-se, então, daquelas presentes nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, e Três Lagoas.

A seleção da unidade de lotação irá depender da classificação do candidato e também da opção que este escolher durante a convocação para o provimento do cargo.

Quais são as atribuições do cargo?

São atribuições do cargo de professor do IFMS:

Participação da confecção e cumprimento do Plano de Ensino da disciplina em segundo o Projeto Pedagógico dos Cursos para os quais suas disciplinas forem direcionadas;

Ministrar o ensino sob sua responsabilidade, juntamente com os outros docentes, de acordo com o Plano de Ensino da disciplina e também de sua carga horária;

Utilizar metodologias relacionadas com a disciplina, com o objetivo de proporcionar aso alunos uma atualização permanente sobre o tema abordado;

Participar de forma ativa do desenvolvimento científico e cultural relacionado a sua função na unidade de ensino;

Registrar, no sistema acadêmico, a frequência dos alunos, as notas obtidas nas provas e os resultados de sua disciplina, seguindo sempre todos os prazos estabelecidos;

Organizar e aplicar os métodos de avaliação do aproveitamento escolar dos alunos;

Estar atento a obrigatoriedade da frequência, pontualidade e participação dos alunos às atividades didáticas elaboradas;

Estimular e promover pesquisas e atividades de extensão à comunidade;

Elaborar Plano e Relatório de Atividades, seguindo aos prazos previstos;

Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação, julgar e informar os resultados aos acadêmicos.

Veja também: IF Sul de Minas divulga Concurso público para Docentes em diversas áreas

Assim, os candidatos deverão contar com estas responsabilidades, em caso de aprovação.

Como funciona o IFMS?

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, o IFMS, possui dez campi nos municípios de:

Aquidauana

Campo Grande

Corumbá

Coxim

Dourados

Jardim

Naviraí

Nova Andradina

Ponta Porã

Três Lagoas

Ademais, a reitoria, órgão executivo da instituição, está na capital do estado do Mato Grosso do Sul, Campo Grande.

A administração da instituição conta como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes, composto por pró-reitores e diretores-gerais dos campi, e o Conselho Superior, que possui diversos representantes da comunidade interna e áreas da sociedade civil.

Desse modo, o IFMS disponibiliza desde qualificação profissional até cursos de pós-graduação, sendo eles presenciais ou à distância.

De acordo com a lei que regulamenta a criação dos Institutos Federais, o IFMS tem a autorização para ofertar os seguintes cursos:

Educação profissional técnica de nível médio, no formato de cursos integrados, ou seja, ensino médio mais formação técnica;

Formação inicial e continuada;

Ensino superior de tecnologia;

Licenciatura;

Bacharelado;

Engenharia;

pós-graduação lato sensu e stricto sensu.

Além disso, o IFMS também atua no campo de pesquisa e desenvolvimento de diversas atividades de extensão. Portanto, se mostra um importante meio para aqueles que desejam trabalhar na área acadêmica.

Por fim, salienta-se que a instituição possui natureza jurídica de autarquia, sendo detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.