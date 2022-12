IFNMG abre período de inscrição do Processo Seletivo 2023 para cursos superiores

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) abre nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro, o período de inscrição referente ao Processo Seletivo, para ingresso nos cursos de graduação ofertados pelo Instituto.

De acordo com o edital, os interessados poderão se inscrever até o dia 5 de fevereiro de 2023. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas on-line, exclusivamente por meio do site do IBGP, responsável por realizar o processo seletivo.

Processo Seletivo 2023

Ainda conforme o edital, a seleção dos inscritos nesta edição do processo seletivo será feita exclusivamente através do aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O IFNMG aceitará os desempenhos obtidos pelos candidatos nas edições do exame ocorridas de 2010 a 2022. O candidato deverá informar a edição desejada no momento da inscrição.

O edital indica ainda que o IFNMG está ofertando 714 vagas, distribuídas entre cursos presenciais dos campi Almenara, Araçuaí, Arinos, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha, Salinas e Teófilo Otoni.

Há reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, metade das vagas são para estudantes que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, com recorte de renda e percentual para autodeclarados pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência.

Resultados

O IFNMG deve publicar a lista preliminar dos inscritos no Processo Seletivo de Nível Superior no dia 7 de fevereiro. A divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 10 de fevereiro. Após a análise dos recursos, o Instituto vai publicar o resultado final em 15 de fevereiro.

A convocação para as matrículas será divulgada por cada campi a partir do dia 16 de fevereiro. As datas para os procedimentos de heteroidentificação e demais etapas também serão informadas por cada campi, de forma individual.

Acesse o site do IFNMG para mais informações.

