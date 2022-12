IFNMG publica resultado final do Processo Seletivo 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) divulgou o resultado preliminar do Processo Seletivo 2023 para os cursos técnicos concomitantes e subsequentes. Desse modo, os candidatos já podem consultar a classificação final no Portal IFNMG.

Conforme as orientações do Instituto, os candidatos aprovados deverão aguardar as orientações de cada unidade para realizar as matrículas. A lista de documentos necessários para as matrículas está disponível no edital do Processo Seletivo.

Como foi o PS 2023?

De acordo com o edital, para a seleção dos inscritos para concorrer às vagas dos cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes, o IFNMG realizou a análise do desempenho escolar.

O IFNMG avaliou os estudantes a partir das notas ou conceitos obtidos em disciplinas e séries específicas, de acordo com o curso escolhido. Os candidatos precisaram enviar o histórico escolar do ensino fundamental para os cursos técnicos concomitantes e o histórico escolar do ensino médio para a seleção dos cursos subsequentes.

Conforme estabelecido no edital, a oferta do IFNMG é de mais de 2 mil vagas para os cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes. Há reserva de vagas segundo estabelece a Lei de Cotas. Desse modo, metade das vagas são exclusivas para os estudantes que são oriundos de escolas públicas, com recorte de renda e percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

Ainda de acordo com o edital, as oportunidades estão distribuídas entre os cursos ministrados nas unidades de Araçuaí, Arinos, Diamantina, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha, Salinas e Teófilo Otoni.

Acesse a página do PS IFNMG 2023 para mais informações.

