IFPR divulga resultado final do Vestibular 2022/2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) publicou nesta quarta-feira, dia 21 de dezembro, o resultado final do Vestibular 2022/2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de classificados através do Portal do Núcleo de Concursos.

De acordo com o IFPR, os candidatos convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas no período de 9 a 18 de janeiro de 2023. As matrículas devem ser feitas de forma presencial, no campus para o qual o candidato foi aprovado, em horários a serem divulgados no site do NC/UFPR.

Como foi a seleção?

O IFPR realizou a aplicação das provas do Vestibular 2022/2023 no dia 6 de novembro. A avaliação contou com uma prova de redação em Língua Portuguesa e com 50 questões objetivas sobre as seguintes áreas: Linguagens e Códigos (Língua Portuguesa e Língua Estrangeira); Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia); Matemática; e Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia).

Os locais de prova foram nas cidades para as quais há oferta de vagas: Curitiba, Assis Chateaubriand, Campo Largo, Capanema, Cascavel, Colombo, Foz do Iguaçu, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pitanga, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

Vagas ofertadas

Ainda de acordo com o edita, ao todo, o IFPR está ofertando 3.847 vagas para cursos técnicos e 2.784 para cursos de graduação de diversas áreas.

Metade das vagas estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há vagas exclusivas para estudantes egressos de escolas da rede pública, com recorte de renda e percentual para candidatos pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Acesse o site do IFPR para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFRGS libera a consulta aos locais de prova do Vestibular 2023; saiba mais.