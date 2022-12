IFPR: edital publicado para concurso com 183 vagas e salários até R$ 8,3 mil

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) divulgou dois editais de concurso público para o preenchimento de 183 vagas na área da educação.

Os editais contemplam candidatos com nível médio e superior para os cargos de técnico administrativo e professores, respectivamente . Os salários oferecidos pelo IFPR chegam a R$ 8,3 mil iniciais.

Vagas e salários IFPR

O IFPR oferece, ao todo, 183 vagas para diferentes cargos dentro do instituto. No primeiro edital estão sendo oferecidas 120 vagas para professores para atuação em 24 cidades do estado.

Já o edital para técnico administrativo oferece 63 vagas para atuação em 22 municípios paranaenses.

As oportunidades estão distribuídas entre vagas para nível médio e superior da seguinte forma:

Nível Médio

Técnico de Laboratório Edificações – 1 vaga;

Técnico de Laboratório Química – 1 vaga;

Técnico de Laboratório Elétrica – 1 vaga;

Técnico de Laboratório Eletromecânica – 1 vaga;

Técnico de Laboratório Informática – 1 vaga;

Técnico de Laboratório Mecânica – 1 vaga;

Técnico de Laboratório Saúde Bucal – 1 vaga;

Técnico de Laboratório Alimentos – 1 vaga;

Técnico em Contabilidade – 1 vaga;

Técnico em Enfermagem – 1 vaga;

Técnico em Assuntos Educacionais – 11 vagas;

Assistente em Administração – 9 vagas;

Técnico de Tecnologia da Informação – 7 vagas;

Assistente de Aluno – 6 vagas;

Técnico de Laboratório Física – 3 vagas;

Técnico de Laboratório Biologia – 2 vagas;

Nível Superior

Administrador – 6 vagas;

Bibliotecário – 2 vagas;

Contador – 2 vagas;

Analista em Tecnologia da Informação – 1 vaga;

Enfermeiro – 1 vaga;

Engenheiro Agrônomo – 1 vaga;

Médico Clínico – 1 vaga;

Pedagogo – 1 vaga;

Professor de Informática – 24 vagas;

Professor de Matemática – 11 vagas;

Professor de Administração – 12 vagas;

Professor de Agronomia – 10 vagas;

Professor de Química – 10 vagas;

Professor de Pedagogia – 7 vagas;

Professor de Física – 5 vagas;

Professor de Engenharia Ambiental – 4 vagas;

Professor de Engenharia Eletrica – 4 vagas;

Professor de Letras Português / Inglês – 4 vagas;

Professor de Engenharia de Alimentos/Tecnologia de Alimentos – 3 vagas;

Professor de Letras Português/Espanhol – 3 vagas;

Professor de Biologia – 2 vagas;

Professor de Letras Português/Libras – 3 vagas;

Professor de Rede de Computadores – 2 vagas;

Professor de Zootecnia – 2 vagas;

Professor de Odontologia – 2 vagas;

Professor de Automação Industrial – 1 vaga;

Professor de Ciencias Contabéis – 1 vaga;

Professor de Automação Industrial – 1 vaga;

Professor de Comércio Exterior – 1 vaga;

Professor de Economia – 1 vaga;

Professor de Educação Física – 1 vaga;

Professor de Engenharia de materiais – 1 vaga;

Professor de Engenharia Eletrônica – 1 vaga;

Professor de Geografia – 1 vaga;

Professor de Médico Veterinário/Aquicultura – 1 vaga;

Professor de Português – 1 vaga;

Professor de Audio e Video – 1 vaga;

Professor de Protese Dentaria – 1 vaga;

O salário para o cargo de professor vai de R$ 2.236,32 a R$ 4.472,64, para uma jornada de trabalho de 20 horas semanais.

Já os salários para os cargos técnico-administrativos variam entre R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66, com exceção do cargo de médico, onde a remuneração prevista é de R$ 8.361,33.

Inscrições IFPR

Os interessados em participar do concurso público para o IFPR têm entre os dias 16 de janeiro de 2023 a 16 de março de 2023 para realizar a inscrição diretamente pelo site do IFPR.

O valor da taxa de inscrição vai de R$ 120 a R$ 220, dependendo do cargo.

Os candidatos inscritos no programa CAdÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição até o dia 23 de janeiro de 2023.

Etapas concurso IFPR

Os candidatos interessados em concorrer a uma das vagas para o cargo de professor serão avaliados por meio de prova objetiva, prova de desempenho didático e prova de títulos.

Já os candidatos inscritos para um dos cargos técnico-administrativos serão avaliados apenas por meio de prova objetiva.

Para mais informações sobre o conteúdo programático das provas e o cronograma completo do concurso, acesse os editais na íntegra:

Edital IFPR técnico administrativo

Edital IFPR professores