IFRO divulga resultado final do PSU 2023 nesta sexta-feira (30)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) divulgará nesta sexta-feira, dia 30 de dezembro, o resultado final do Processo Seletivo Unificado (PSU) 2023/1. De acordo com o cronograma, os candidatos poderão consultar as listas de convocados para as matrículas a partir das 18h de hoje (30), por meio do site do IFRO.

Conforme as orientações do IFRO, os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas no período do dia 2 ao dia 11 de janeiro de 2023. O procedimento deverá ser realizado de forma presencial, por meio da entrega da documentação solicitada.

Os candidatos podem consultar os documentos necessários e outras orientações no Tutorial de Matrícula.

Nesta edição do Processo Seletivo 2023/1, o IFRO não realizou a aplicação de provas. De acordo com o edital, a classificação dos inscritos contou com a análise do desempenho escolar dos candidatos.

cursos de graduação e cursos subsequentes : notas do 1º ao 3º ano do Ensino Médio nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia.

e : notas do 1º ao 3º ano do Ensino Médio nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia. cursos concomitantes : notas dos 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental nas matérias de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia.

: notas dos 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental nas matérias de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. cursos integrados: notas do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental das Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia.

Ao todo, o IFRO está ofertando 1.760 vagas para os cursos integrados. Para os cursos técnicos subsequentes, são ofertadas 480 vagas, enquanto para os cursos concomitantes a oferta é de 200 oportunidades. O IFRO oferta ainda 1.196 vagas para cursos de graduação nas modalidades presencial e a distância.

Conforme o edital, há vagas para os seguintes campi: Ariquemes, Cacoal, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho Calama e Vilhena.

Acesse o edital para mais informações.

