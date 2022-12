IFRS publica gabarito definitivo do Processo Seletivo 2023/1

Após a análise dos recursos contra os gabaritos preliminares, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) publicou os gabaritos definitivos do Processo Seletivo 2023.

Desse modo, os candidatos já podem consultar as respostas oficiais finais das provas para os cursos técnicos integrados e subsequentes e superiores por meio do site do IFRS.

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado final, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para 3 de fevereiro. Na mesma data, o IFRS deve publicar as orientações para as matrículas dos aprovados.

Como foi o PS 2023?

A aplicação das provas do Processo Seletivo 2023 aconteceu no dia 4 de dezembro para para os candidatos aos cursos Integrados ao Ensino Médio, aos cursos Subsequentes e de Graduação. As provas foram compostas por questões objetivas sobre assuntos variados, de acordo com o nível do curso.

Além da modalidade com aplicação de provas, o Processo Seletivo 2023/1 para os cursos de graduação conta também com a modalidade de seleção via aproveitamento do desempenho no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Oferta de vagas

De acordo com o edital, ao todo, o IFRS está ofertando 5.400 vagas em mais de 150 cursos para ingresso em 2023. Há oportunidades para diversos cursos técnicos (integrados e subsequentes) e também para cursos de graduação.

O edital indica ainda que as vagas são para 17 campi do IFRS. Desse modo, há vagas para Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osório, Porto Alegre, Restinga (Porto Alegre), Rio Grande, Rolante, Sertão, Vacaria, Veranópolis e Viamão.