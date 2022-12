IFRS realiza Processo Seletivo 2023 neste domingo (4)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) realiza hoje, dia 4 de dezembro, a aplicação das provas do Vestibular 2023. De acordo com o edital, as provas serão realizadas em dois turnos.

No período da manhã, o Instituto vai aplicar as provas para os candidatos aos cursos Integrados ao Ensino Médio, com início às 8h30min. No período da tarde, as provas serão aplicadas para os candidatos aos cursos Subsequentes e de Graduação, com início às 14h.

Conforme as orientações do IFRS, o candidato deverá comparecer ao local de provas uma hora antes do início do exame. Os candidatos deverão apresentar um documento oficial de identificação com foto para ter acesso aos locais de prova. Além disso, os estudantes devem levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

O Instituto recomenda ainda o uso de máscara de proteção respiratória nas dependências do local de prova, devido ao aumento de casos de infecções pelo novo coronavírus no Rio Grande do Sul (RS).

PS 2023

De acordo com o edital, a oferta total do IFRS é de 5.400 vagas em mais de 150 cursos para ingresso em 2023. Há oportunidades para diversos cursos técnicos (integrados e subsequentes) e para cursos de graduação.

As vagas são para 17 campi do IFRS. Desse modo, há vagas para Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osório, Porto Alegre, Restinga (Porto Alegre), Rio Grande, Rolante, Sertão, Vacaria, Veranópolis e Viamão.

Além da modalidade com aplicação de provas, o Processo Seletivo 2023/1 para os cursos de graduação conta também com a modalidade de aproveitamento do desempenho no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Acesse o site do Instituto para mais informações.

