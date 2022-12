IFSP recebe inscrições para 170 vagas em cursos gratuitos de extensão

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) divulgou o período de inscrição aberto para o preenchimento de 170 vagas em cursos gratuitos de extensão em 2023. De acordo com o cronograma do IFSP, as inscrições serão recebidas no período de 2 de janeiro de 2023 ao dia 26 de fevereiro de 2023.

Conforme as orientações do IFSP, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas on-line, exclusivamente por meio do preenchimento deste formulário eletrônico.

A seleção dos inscritos será feita exclusivamente a partir da Avaliação da Carta de Intenção, que devera ser enviada no momento da inscrição. De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado está prevista para sair a partir das 14h do dia 1º de março de 2023.

Cursos contemplados

Ainda conforme as informações do Instituto, há vagas para nove cursos de extensão presenciais. As oportunidades são para os seguintes cursos:

Matemática Básica: 20 vagas para alunos do ensino fundamental – (9º ano) que pretendem prestar o vestibulinho do IFSP, ETEC e outros;

Sommelier de Vinhos: 15 vagas para maiores de 18 anos interessados em conhecer um pouco mais sobre vinhos ou se tornar um sommelier profissional.;

Edição de Som: 20 vagas para o público em geral que tenha interesse em conhecer os processos da edição de som. Necessário ser maior de 14 anos e ter conhecimentos básicos de informática;

Inglês Básico I: 20 vagas para o público em geral, maiores de 14 anos alfabetizados e que tenham interesse em iniciar ou aprimorar um novo idioma.;

Inglês Básico II: 20 vagas para o público em geral, maiores de 14 anos alfabetizados e que tenham interesse em iniciar ou aprimorar um novo idioma.;

Desenho I: Introdução ao Desenho Artístico: 15 vagas para o público em geral que não saiba desenhar. Curso para iniciantes;

Língua Brasileira de Sinais – Libras: 40 vagas para jovens e adultos em geral;

Introdução ao Adobe Illustrator: 20 vagas para maiores de 14 anos que tenham conhecimento básico de informática e queiram aprender e exercitar técnicas de ilustração vetorial.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

