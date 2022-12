Ilê Aiyê recebe Nelson Rufino em show no Pelourinho

Foto: Reprodução / Redes sociais

O Ilê Aiyê receberá a presença e voz de Nelson Rufino na 48ª edição do Festival de Música Negra que acontecerá no dia 29 de dezembro, às 19h, no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador.

Das 60 canções inscritas nesta edição, 16 delas foram selecionadas como finalistas pelo júri e serão apresentadas durante a noite, que terá a Band’Aiyê como anfitriã.

As composições que chegaram à etapa final – oito da Categoria Tema e oito da Categoria Poesia – serão apresentadas ao vivo pelos seus autores ou intérpretes. Apenas seis delas sairão vencedoras, três de cada categoria, passando então a integrar o repertório do bloco.

O tema do Carnaval do Ilê Aiyê em 2023 é “Agostinho Neto – Kilamba, Manguxi, 100 anos do herói nacional de Angola”. O júri da competição é formado por Mundão, DJ Branco, Graça Onashilê, Juarez Mesquita e Dandha da Hora.

O 48º Festival de Música Negra do Ilê Aiyê irá premiar com os valores de R$ 7 mil, R$ 6.000 e R$ 5 mil os três vencedores, respectivamente, da categoria Tema; e com R$ 6.000, R$ 5 mil e R$ 4.000 os três vencedores, respectivamente, da categoria Poesia. Os vencedores também receberão o Troféu Pássaro Preto e duas fantasias do Ilê Aiyê para desfilar no bloco no Carnaval 2023.

SERVIÇO:

48º Festival de Música Negra do Ilê Aiyê – Etapa Final

Local: Largo Quincas Berro D’Água

Dia: 29 de dezembro (quinta-feira)

Horário: 19h às 00h

Grade de Atrações: Band’Aiyê e convidados

Ingressos: 50,00 (meia promocional) / Inteira: 100,00

Vendas Antecipadas: Site / Na sede do Ilê Aiyê/ Restaurante Portal do Pelô

*Será obrigatório o uso de máscara e a apresentação da Carteira de Vacinação (versão impressa ou digital) para acesso ao local.

