Ilê Aiyê seleciona as 14 finalistas

Foto: Edilene Alves

O concurso Deusa do Ébano 2023, do Ilê Aiyê, já tem as 14 candidatas ao título. Após dois anos sem a tradicional Noite da Beleza Negra, a escolha do posto de Rainha do Ilê Aiyê vai acontecer no dia 28 de janeiro, na Senzala do Barro Preto, no bairro do Curuzu, em Salvador.

As finalistas foram: Deisivânia, Daiane, Ingrid, Tuane, Tâmara, Jamile, Dalila, Lorena, Laís, Carol, Larissa, Tailane, Mairine e Mércia. Elas foram selecionadas pelo bloco na segunda-feira (19), e agora se preparam para subir no palco, dançar e emocionar o público. A vencedora fará a estreia oficial no Carnaval de Salvador 2023. [Conheça o perfil das 14 finalistas no final da reportagem].

São 14 mulheres com diferentes histórias de vida e que contaram, nesta edição, com a novidade da ampliação da idade das candidatas do concurso, que agora podem ter entre 18 e 35 anos. Uma das novidades desta edição é que uma das finalistas é uma mulher trans, o que marca os 41 anos de realização do concurso.

Agora todas elas se cruzam na reta final da conquista de um título que não apenas as reconhece como mulheres belas, mas que as elege como uma voz poderosa na luta por igualdade racial. A Noite da Beleza Negra é o mais importante concurso de beleza de mulheres negras do Brasil.

Conheça abaixo as finalistas

Deisivânia dos Santos Silva

I dade: 23

dade: 23 Bairro: Lobato – Salvador (BA)

Ocupação: Bailarina e vendedora

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

Instagram: @deise_guimaraes

Daiane de Souza Conceição

Idade: 30

Bairro: Itapuã – Salvador (BA)

Ocupação: Esteticista

Trajetória no concurso: Concorre pela quinta vez

Instagram: @pretaday

Ingrid Silva do Nascimento

Idade: 29

Bairro: Cosme de Farias – Salvador (BA)

Ocupação: Dançarina e promotora

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

Instagram: @perolaingrid2

Tuane Vitória Pereira

Idade: 25

Bairro: Fazenda Grande do Retiro – Salvador (BA)

Ocupação: Instrutora de dança e manicure

Trajetória no concurso: Concorre pela segunda vez

Instagram: @aniivitoriia

Tâmara Paula dos Santos França

Idade: 20

Bairro: Itabuna (BA)

Ocupação: Professora de dança, trancista e nail designer

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

Instagram: @tamyz_fr

Jamile Fátima de Oliveira Santos

Idade: 35

Bairro: Boca do Rio – Salvador (BA)

Ocupação: Produtora de eventos e recepcionista de hospital

Trajetória no concurso: Concorre pela segunda vez

Instagram: @jamilefos

Dalila Santos de Oliveira

Idade: 20

Bairro: Pernambués – Salvador BA

Ocupação: Dançarina e coreógrafa

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

Instagram: @daliila_01

Lorena Santos da Silva

Idade: 20

Bairro: Ilhéus/ Salvador- BA, Rio de Janeiro – RJ

Ocupação: Dançarina e professora de dança afro

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

Instagram: @loreanacleto

Laís de Araújo Ferreira

Idade: 26

Bairro: Canabrava – Salvador BA

Ocupação: Esteticista

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

Instagram: @laisfennell

Carol Xavier

Idade: 24

Bairro: Mussurunga – Salvador BA

Ocupação: Estudante de jornalismo

Trajetória no concurso: Concorre pela segunda vez

Instagram: @rainhacarolxavier

Larissa Valéria

Idade: 28

Bairro: Liberdade/ Curuzu – Salvador BA

Ocupação: Instrutora da área da beleza e empreendedora

Trajetória no concurso: Concorre pela segunda vez

Instagram: @preta.ousada

Tailane Brito

Idade: 21

Bairro: Pero Vaz – Salvador BA

Ocupação: Estudante

Trajetória no concurso: Concorre pela segunda vez

Instagram: @_tailanebrito

Mairine Pereira Nonato

Idade: 27

Bairro: Cajazeiras – Salvador – BA

Ocupação: Auxiliar de escritório

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

Instagram: @maaynonato

Mercia Cristina Silva

Idade: 27

Bairro: Jardim das Margaridas – Salvador BA

Ocupação: Auxiliar Administrativa

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

Instagram: @eicris

Leia mais sobre Carnaval 2023 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.