Ilê Aiyê seleciona finalistas da 42ª Noite da Beleza Negra na segunda

Vai até esta sexta-feira (16) as inscrições para a 42º Noite da Beleza Negra do Ilê Aiyê, com data marcada para 21 de janeiro, quando o bloco afro mais antigo do Brasil elegerá a sua Deusa do Ébano 2023. A edição atual traz como novidade a ampliação da idade das candidatas, que agora podem ter entre 18 e 35 anos. A seleção das 15 finalistas está marcada para a próxima segunda-feira (19), 15h, na Senzala do Barro Preto.

As inscrições estão sendo realizadas no site. A organização do concurso lembra que as fotos necessárias para a inscrição devem ser de rosto e corpo inteiro, não sendo aceitas fotos de candidatas com roupas de banho ou íntimas. Por não considerar altura, tamanho do quadril nem outras medidas corporais, o júri da Noite da Beleza não avalia fotos com esse perfil.

Após dois anos sem acontecer por conta das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, a Noite da Beleza Negra volta à cena como uma das festas mais importantes e esperadas do verão da Bahia. Entre os critérios para a seleção da nova Rainha do Ilê Aiyê estão o nível de consciência cidadã em relação ao papel da mulher negra na sociedade e a performance em dança afro, uma vez que se apresentar ao lado da Band’Aiyê é uma das suas atribuições durante o reinado.

A Noite da Beleza Negra é uma das principais ações afirmativas do bloco Ilê Aiyê, cumprindo desde a sua primeira edição o papel de resgate da autoestima da mulher negra baiana e brasileira. A vencedora da 42ª edição fará sua estreia oficial no Carnaval de Salvador 2023, quando o Ilê Aiyê dedica o seu tema ao centenário do angolano Agostinho Neto.

Atualmente, o cargo de Deusa do Ébano está sendo ocupado por Gleiciele Teixeira Oliveira, que conquistou o título em fevereiro de 2020 e, em caráter inédito, cumpre seu terceiro ano de reinado devido às circunstâncias impostas pela pandemia.

INSCRIÇÕES:

Onde: www.belezanegraileaiye.blogspot.com

Quando: Até 16 de dezembro.

Pré-seleção: 19 de dezembro – 15h – Senzala do Barro Preto – Curuzu

Condições: Ter idade entre 18 e 35 anos

Informações: Tel: 2103-3400 ou pelo E-mail: belezanegra2023@gmail.com

