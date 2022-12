Ilhabela (SP) abre concurso com 75 vagas em diversas áreas; salários até R$ 4,4 mil

A Prefeitura da Estância Balneária de Ilhabela no estado de São Paulo está com inscrições abertas para concurso público que visa contratação de profissionais em diversas áreas.

Os salários oferecidos pela Prefeitura da Estância Balneária de Ilhabela – SP vão de R$ 1.748,52 a R$ 4.468,44 mensais.

A CAIP é a responsável pela organização do concurso.

Vagas e salários Estância Balneária de Ilhabela – SP

A Prefeitura da Estância Balneária de Ilhabela no estado de São Paulo oferece, por meio de concurso público, 75 vagas para preenchimento imediato.

As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Nível Fundamental

Agente de Alimentação Escolar – 11 vagas.

O salário oferecido para o cargo de nível fundamental é de R$ 1.748,52 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível Médio/técnico

Agente de Administração Pública – 11 vagas;

Agente de Educação Inclusiva – 17 vagas;

Auxiliar da Primeira Infância – 22 vagas;

Condutor de Veículos – 2 vagas;

Monitor de Alunos – 11 vagas.

Para os cargos de nível médio/técnico os salários vão de R$ 1.942,80 a R$ 2.978,95 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível Superior

Nutricionista – 1 vaga.

Já para o cargo de nível superior o salário é de R$ 4.468,44 por mês para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Estância Balneária de Ilhabela – SP

Os interessados em participar do concurso público para a Prefeitura da Estância Balneária de Ilhabela – SP devem realizar a inscrição até o dia 10 de janeiro de 2023 diretamente pelo site da CAIP.

O valor da taxa de inscrição vaia entre R$ 45,00 a R$80,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Etapas concurso Estância Balneária de Ilhabela – SP

O concurso público para a Prefeitura da Estância Balneária de Ilhabela – SP contará com as seguintes etapas:

Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de Títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior.

de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior. Prova prática apenas para o cargo de agente de alimentação escolar e condutor de veículos de caráter eliminatório e classificatório.

Os itens da prova objetiva poderão avaliar habilidades que vão além de mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, valorizando a capacidade de raciocínio.

Havendo retificação de gabarito as questões retificadas serão tidas como anuladas e os pontos relativos a estas questões serão atribuídos a todos os candidatos presentes à prova.

Os resultados serão disponibilizados no site www.caipimes.com.br, devendo o candidato acompanhar todos os atos relativos a este certame.

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 22 de janeiro de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.