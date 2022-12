IMC abre vagas de emprego pelo Brasil

A IMC (International Meal Company) é uma das maiores empresas de varejo alimentício com marcas próprias e franqueadas, estando presentes em aeroportos, hospitais, shoppings, rodovias e centros comerciais. No momento, a companhia está divulgando diversas vagas de emprego pelo Brasil. Veja, a seguir.

IMC abre vagas de emprego no Brasil

A IMC está disponibilizando várias oportunidades de emprego pelo país, através de vários restaurantes franqueados pela marca. É uma empresa que atua na América do Sul e Estados Unidos que oferece salários compatíveis e muitos benefícios aos seus colaboradores.

Com início há 14 anos, a IMC tem marcas próprias e franqueadas, como a Viena, Brunella, Pizza Hut, Frango Assado, Batata Inglesa, KFC, e outras. Conta com a colaboração de mais de 7 mil funcionários que trabalham em distintas funções nas mais de 550 franquias espalhadas estrategicamente pelo Caribe, América Latina e Estados Unidos. A seguir, as vagas disponíveis:

Atendente de Restaurante – Belo Horizonte / MG;

Gerente Assistente – Novo Hamburgo / RS;

Técnico de Manutenção Veicular – Campinas / SP;

Gerente de Marketing – São Paulo / SP;

Especialista Fiscal – São Paulo / SP;

Coordenador de Turno – Caxias do Sul / RS;

Coordenador de Manutenção – Belo Horizonte / MG;

Eletricista de Manutenção – São Paulo / SP;

Analista de PCP – Louveira / SP.

Veja também: Sainte-Marie abre vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

Para quem tiver interesse em ingressar em alguma unidade franqueada pelo IMC, podem entrar no site 123 empregos, seguir as instruções dispostas na página, anexar seu currículo que será mandado para análise. Atente-se às vagas que exigem carteira de habilitação.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos e participe dos principais processos seletivos de grandes empresas.