Incêndio atinge loja da Havan em Vitória da Conquista, na Bahia

Foto: Reprodução/ Corpo de Bombeiros

Um incêndio de grandes proporções na manhã desta quarta-feira (28), destruiu uma unidade da loja da Havan, em Vitória da Conquista, no centro-sul da Bahia.

As chamas começaram a ser notadas por volta das 9h30, acompanhada de uma fumaça preta e densa, que era vista em diversos pontos da cidade.

A loja, que fica localizada na Avenida Juraci Magalhães, estava fechada quando começou o incêndio. O estabelecimento, que é o de número 109 da Havan, é o terceiro maior empreendimento na Bahia.

Equipes do 7° Grupamento de Bombeiros Militar (7° GBM) foram acionadas ao local para debelar as chamas, que até às 11h00 ainda não tinham sido controladas.

Cerca de 82 funcionários trabalham no local, porém, nem todos estavam no local no momento do incêndio. Ainda não há informações sobre a causa do acidente.

