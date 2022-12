Incêndio de grandes proporções atinge casarão do Centro Histórico

Foto: Reprodução / TV Bahia

Um casarão do Centro Histórico de Salvador pegou fogo, na manhã desta segunda-feira (12). O imóvel fica na rua São Miguel. na região da Baixa dos Sapateiros, estava abandonado no momento do acidente. Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da TV Bahia, as chamas tiveram início por volta das 6h.

Uma fumaça densa pôde ser vista à distância. Os Bombeiros foram chamados por testemunhas e utilizaram quatro veículos para realizar o combate ao fogo. Até as 9h, os militares seguiam no local, mesmo com a situação controlada.

Moradores e comerciantes da área foram aconselhados a deixarem seus imóveis. Ainda não há prazo para término dos trabalhos dos bombeiros.

O fogo atingiu a estrutura de fornecimento de energia elétrica. Há registros de estouros nos fios e por causa disso, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) enviou uma equipe ao local.

Equipes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) isolou vias de acesso, orienta condutores por conta das chamas.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. A Defesa Civil de Salvador realizará uma vistoria no local.

