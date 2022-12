Inep divulga resultado do Encceja 2022 nesta quinta-feira (22)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgará nesta quinta-feira, dia 22 de dezembro, o resultado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2022. Desse modo, a partir de hoje os participantes poderão consultar as suas notas por meio do site do Encceja.

Para consultar o resultado, o participante deve acessar o sistema do Encceja e fazer login com o seu número de CPF e a senha.

O Encceja é um exame de nível nacional realizado pelo Ministério da Educação (MEC). O objetivo é de proporcionar para jovens e adultos que não concluíram os estudos formais dentro da idade escolar adequada a obtenção de certificado do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

Desse modo, segundo as regras do exame, os candidatos que tirarem no mínimo 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e nota igual ou superior a 5 pontos na redação terão direito ao certificado da etapa escolar pretendida.

A participação no Encceja é voluntária. Para participar do exame, o MEC exige a idade mínima de 15 anos para o fundamental e, no mínimo, 18 anos para o ensino médio.

Encceja 2022

O Inep aplicou as provas do Encceja 2022 no dia 28 de agosto para mais de 547 mil pessoas. De acordo com o órgão, houve locais de prova em todos os estados brasileiros e também no Distrito Federal.

De acordo com o edital, as provas do ensino fundamental contaram com 30 questões de Ciências Naturais, 30 questões de Matemática, e 60 questões de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação, História e Geografia.

Já as provas para o ensino médio contaram com 30 questões de Ciências da Natureza, 30 questões de Matemática, 30 questões de Redação e Linguagens e Códigos e 30 questões de Ciências Humanas.

O tema da redação para o ensino fundamental foi “O papel da tradição oral na preservação da cultura no Brasil”. Já o tema da redação para a certificação do ensino médio foi “Desafios da indústria da moda para a preservação do meio ambiente”.

Veja mais detalhes no site do Encceja.

