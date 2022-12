Inep lança plataforma com dados do Censo da Educação Superior

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta terça-feira, dia 27 de dezembro, o Painel de BI (Business Intelligence) do Censo da Educação Superior. Desse modo, o órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC) apresenta estatísticas sobre a educação de nível superior no Brasil.

Os interessados em conferir o painel podem consultar as principais estatísticas apresentadas pelo Inep por meio deste site.

De acordo com o Inep, o objetivo do Painel de BI é facilitar a consulta a diferentes tipos de informações sobre o nível superior de ensino do Brasil de forma prática e categorizada segundo os aspectos apresentados pelo censo.

Nesse sentido, o painel lançado pelo Inep apresenta o quantitativo dos seguintes aspectos: Instituições de ensino; Despesas das instituições de ensino; Cursos de graduação; Vagas; Estudantes matriculados; Concluintes; Ingressantes e Docentes.

As informações apresentadas poderão contribuir em diferentes tipos de atividades, como pesquisas, por exemplo. A partir do painel será possível pensar também no desenvolvimento de políticas públicas e na tomada de ações de gestores públicos. O conteúdo está disponível para a mídia e para qualquer usuário comum que queira acessar e tomar conhecimento desse panorama sobre o ensino superior.

Clique aqui para acessar o painel.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também FGV está com inscrições abertas para o Vestibular 2023 via notas do Enem até 6 de janeiro; saiba mais.