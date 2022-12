Inep libera gabarito da 2ª etapa do Revalida 2022/2

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta quinta-feira, dia 8 de dezembro, a versão preliminar do Padrão Esperado de Procedimentos (PEP) da 2ª etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2022/2.

Desse modo, os participantes já podem conferir o PEP por meio do site do Revalida. De acordo com o cronograma, os interessados poderão interpor recursos contra o PEP até o dia 12 de dezembro, próxima segunda-feira. A interposição deve ser feita de forma virtual.

O cronograma do Revalida 2022/2 indica ainda que as respostas aos recursos serão publicadas no dia 1º de fevereiro de 2023, mesma data de divulgação do resultado preliminar do exame. Já a divulgação do resultado final, com a lista de participantes aptos para a revalidação do diploma, está prevista para o dia 9 de março.

2ª fase do Revalida

O Inep realizou a aplicação das provas da 2ª fase do exame no último fim de semana, nos dias 3 e 4 de novembro. Houve locais de prova em Brasília (DF), São Paulo (SP), Recife (PE), Salvador (BA), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Rio Branco (AC).

Conforme estabelecido no edital, a 2ª fase do Revalida contou com a aplicação de uma avaliação prática, na qual há a avaliação das habilidades clínicas. A avaliação abarcou as seguintes áreas: Clínica Médica; Cirurgia Geral; Pediatria; Ginecologia e Obstetrícia; Medicina da Família e Comunidade (Saúde Coletiva).

Segundo divulgado pelo Inep, para obter aprovação na 2ª etapa do Revalida 2022/2, os participantes precisarão atingir, no mínimo, 66.025 pontos de 100.

O Revalida é um exame nacional de caráter obrigatório para brasileiros e estrangeiros que obtiveram o diploma de graduação em Medicina em instituições de ensino superior estrangeiras e desejam atuar no Brasil.

Acesse o site do Revalida para mais informações.

