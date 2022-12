Influenciador baiano, Boca de 09 presenteia mãe com carrão

Foto: Reprodução / Redes sociais

O influenciador baiano de 14 anos, Boca de 09, presentou a mãe com um carrão que foi adquirido no valor de R$ 80 mil. Vinicius Oliveira Santos ficou conhecido após viralizar com o bordão “pão com pão”.

“É muito gratificante pra mim poder presentear minha mãe, ela é tudo na minha vida, é minha rainha. Devo tudo a ela, ela sempre me incentivou e sempre está do meu lado. Deus me abençoou e estou retribuindo. Meu sonho é poder dar uma casa também”, disse ele.

“Pela minha mãe, eu entrego minha vida isso que é ser real visão de cria, parabéns pela conquista minha mamãe”, escreveu o baiano na legenda do post.

Nos comentários, famosos e anônimos elogiaram a ação do garoto. “Muito orgulho de vocês”, escreveu uma. “Que coisa linda”, reagiu outra. “Deus abençoe vocês família linda”, comentou um terceiro. Veja abaixo:

