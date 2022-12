Influenciadora baiana relata assédio em delicatessen de Salvador

Foto: Reprodução / Instagram

Uma influenciadora digital baiana relatou ter sofrido assédio em uma delicatessen na Graça, em Salvador. Segundo Carol Felippi, ela fazia compras com o filho quando foi abordada por um homem que falava palavras de teor sexual.

O caso aconteceu na quarta-feira (14) e é investigado pela Polícia Civil após a influenciadora prestar queixa. De acordo com a PC, a 14ª Delegacia Territorial (DT) da Barra apura a denúncia e oitivas serão agendadas.

A situação aconteceu na Perini, tradicional delicatassen da capital baiana. A rede enviou uma nota repudiando as situações de violência e afirmou que o contato entre os clientes aconteceu longe dos funcionários e, por isso, não foram adotadas medidas de detenção do cliente.

No vídeo divulgado por Carol, ela afirma que um homem perguntou se ela e outra cliente queriam “chup** os órgãos” dele. Ao ser questionado, o homem nega a acusão. “Vocês são mentirosas e delinquentes”.

“É uma sensação de impotência e você se pergunta: ‘por quê comigo? Minha roupa estava adequada?’. Vemos esse tipo de situação na televisão, mas não imaginamos que vai acontecer com a gente”, desabafou a influenciadora e jornalista.

Ao g1, Carol afirmou que após ser abordada pelo homem, pediu respeito. Mas, mesmo assim, ele continuou usando xingamentos. “Ele disse: ‘vão fazer de fala que não sabem o que é isso? Que são santas?’”, afirmou.

A influenciadora afirmou que acionou os seguranças da loja e pediu que chamassem a polícia, além de impedirem o homem de sair da loja até os agentes chegarem. Porém, segundo ela disse ao g1, o pedido não foi atendido e o suspeito saiu da loja normalmente.

Confira nota da Perini na íntegra:

“No que se refere à recente repercussão envolvendo duas mulheres e um homem, em compras na Perini, e as muitas versões que estão sendo noticiadas em redes sociais e nos veículos de imprensa, a PERINI vem a público esclarecer o seguinte:

Após verificação das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, foi possível identificar que o contato entre os envolvidos se deu sem a presença de funcionários. A PERINI somente tomou conhecimento de uma possível desavença entre clientes, quando estes se direcionaram para a área da frente de loja. A ausência de flagrante delito não permitiu que fossem adotadas medidas de detenção do cliente, o qual estava sendo acusado de pratica ato criminoso por outra cliente e seu acompanhante.

Os funcionários presentes se colocaram a postos para evitar qualquer confronto ou ameaça à integridade física dos envolvidos. A polícia foi acionada de imediato pela PERINI, tendo esta orientado que as próprias vítimas registrassem o Boletim de Ocorrência.

A Perini reitera seu repúdio a qualquer prática de violência, ameaça, discriminação ou constrangimento praticado contra qualquer cidadão e informa que tentou contato com as clientes para prestar apoio e sugerir o registro de um boletim de ocorrência, colocando-se à disposição para colaborar com as autoridades competentes pela investigação, únicas responsáveis por apurar e adotar as providências cabíveis.

A rede reforça a importância de sempre se certificar a veracidade das informações antes da sua publicação e compartilhamento”.

