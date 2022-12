Influenciadora relata flagra de homem no banheiro feminino de cinema

Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora Rose Bello, de São Paulo, relatou por meio das redes sociais que flagrou um homem no banheiro feminino do cinema VIP de um shopping de Salvador, na noite do domingo (18).

Em uma série de vídeos nos stories do Instagram, onde possui 1 milhão de seguidores, Rose disse que um homem estava observando-a enquanto ela estava na cabine do banheiro.

“Antes de eu perceber que ele estava lá, eu usei o banheiro com a porta entreaberta, porque não estava fechando. Ele me observou”, contou em um trecho.

A influenciadora, que está passeando pela capital baiana, disse ter ido ao banheiro da sala VIP em torno das 22h30 quando viu o homem dentro do lugar e se assustou.

“Nisso eu vi um homem passar e me encarar, na hora eu vesti a roupa novamente, saí e falei ‘moço isso é um banheiro feminino’, ele bem calmo, lavou a mão, saiu, arrumou o cabelo, disse ‘ah, é feminino?’ e saiu e eu fiquei tremendo, fiquei com medo”, continuou a influenciadora.

Ainda sobre o caso, que aconteceu no Shopping da Bahia, Rose Mello disse ter visto o homem na mesma sessão que ela ao fim do filme e o abordou, ele teria dito que confundiu os banheiros e que era homossexual.

Ela ainda afirmou ter chamado duas seguranças do shopping, que não teria ajudado. Por fim, Rose contou ter registrado um Boletim de Ocorrência online contra o local.

Em contato com o iBahia, a assessoria do Shopping da Bahia enviou nota onde confirmou que a segurança foi acionada, mas para “intervir numa discussão entre dois clientes”. O empreendido afirmou ter orientado a influenciadora a procurar autoridade policial e disse que o homem “negou veemente acusação de assédio”. Leia a nota na íntegra:

“O Shopping da Bahia informa que sua equipe de segurança foi acionada na noite de ontem pela gerência do cinema para intervir numa discussão entre dois clientes. O empreendimento orientou a cliente denunciante a registrar o ocorrido na Central de Atendimento ao Cliente (CAC) e também a orientou a procurar a autoridade policial. A mesma orientação foi passada ao cliente acusado, que negou veementemente a acusação de assédio. Nenhum registro foi feito pelos clientes nem sobre o fato em si nem sobre a discussão posterior“.

O iBahia também entrou em contato com a rede de cinema UCI, que informou ter acionado a equipe de segurança do shopping após uma discussão entre dois clientes. Leia a nota na íntegra:

“A rede UCI ORIENT informa que acionou a equipe de segurança do Shopping da Bahia na noite de ontem assim que foi iniciada uma discussão entre dois clientes no foyer do cinema e o corpo de Segurança do centro de compras deu as orientações necessárias quanto aos procedimentos legais a serem tomados por ambas as partes. Pioneira em Salvador, a UCI ORIENT prima sempre pelo bem-estar dos seus clientes e se coloca à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre a situação“.

