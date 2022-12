Influenciadores se envolvem em confusão durante Farofa de GKay

Foto: Reprodução/ Instagram

Nem só de pegação se vive a Farofa da GKay. Uma das polêmicas que tomaram conta das redes sociais com o início da festa na última segunda-feira (6) foi a revelação de uma suposta traição entre um ex-casal de influenciadores.

Na ocasião a tiktoker Becca Barreto se tornou protagonista de uma grande polêmica ao ser acusada de ter traído o ex-namorado, o cantor Nilson Neto.

Toda história se tornou pública após um desentendimento entre Beca e a também influenciadora Vivi. O perfil Gossip do Dia, que está na cobertura do evento pela ‘Banca Digital’, informou que as duas se desentenderam ainda na ida para a Farofa.

Segundo a página, Beca teria tentado cumprimentar Vivi, que virou as costas por não ter interesse em ser “falsa”. A falsidade estaria na suposta traição da tiktoker, que teria ficado com o ex-namorado de Vivi, Jon Vlogs.

“Eu não virei a cara por causa de macho, apenas por isso. Eu sempre fui amiga do Nilson e me tornei amiga da Rebecca. Eu já tinha desabafado com ela sobre um relacionamento muito difícil, e falei que ja tinha sido corna de uma pessoa que era muito minha amiga e eu tinha gatilho com isso. E aí ela ficou com raiva que eu recebi o Nilson (após o término) na minha casa e ela foi e ficou com essa pessoa que eu falei para ela”, revelou.

Na web, internautas interpretaram a história como uma traição. Nilson chegou a aparecer abatido na festa após toda confusão com a ex-namorada e a amiga. A tristeza, no entanto, durou pouco tempo. O artista foi visto aos beijos com Karoline Lima, ex-namorada de Militão. A mesma também beijou Jon Vlogs, ex-namorado de Vivi e affair de Beca, pivô da confusão.

Beca não se pronunciou sobre traição. A influenciadora digital curtiu a noite na Farofa da GKay acompanhada de amigos e chegou a subir no palco para dançar durante o show de Pedro Sampaio.

