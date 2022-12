Inglaterra confirma favoritismo e vence Senegal por 3 a 0

Foto: Divulgação / Fifa

A Inglaterra confirmou o favoritismo e não teve dificuldades de passar por Senegal nas oitavas de final da Copa do Mundo, neste domingo (4). A seleção inglesa venceu por 3 a 0, com gols de Henderson, Kane e Saka.

Até o primeiro gol sair, aos 35 minutos do primeiro tempo, a Inglaterra demorou para se encontrar no jogo. No entanto, após marcar o primeiro gol, os ingleses dominaram a partida e tiveram espaços para ampliar.

O placar foi aumentado ainda no primeiro tempo, aos 47, com Harry Kane, que marcou o primeiro jogo neste Mundial – apesar de ter sido artilheiro em 2018. Saka ampliou para os ingleses aos 11 minutos da segunda etapa.

Nas quartas de final, vai encontrar a França, em jogo no próximo sábado, às 16h (de Brasíla), no mesmo estádio que venceu Senegal neste domingo. Os dois times têm os melhores ataques da Copa do Mundo até então.

