Ingressos da primeira edição do Baile da Santinha 2023 serão vendidos neste sábado

Foto: Reprodução / Divulgação

Os ingressos para a primeira edição do Baile da Santinha 2023 serão vendidos a partir deste sábado (3). Os bilhetes podem ser adquiridos no no 2º piso do Shopping da Bahia, ou através do site. Os ensaios de verão vão acontecer no WET, em Salvador.

Demais edições do evento serão realizados nos dias 13 e 20 de janeiro. L7nnon, Dennis DJ, Pedro Sampaio, Wesley Safadão, Nattan, Gustavo Mioto, e Zé Neto e Cristiano completam a grade das outras duas edições do baile anual.

Nesta edição, a festa do GG será temática e contará com um parque de diversões no espaço.

