Ingressos para ‘Avatar 2’ já podem ser comprados

Foto: Divulgação

O filme “Avatar 2: O Caminho da Água” só estreia na quinta-feira (15) nos cinemas do Brasil. No entanto, nesta segunda (12), os ingressos para assistir ao longa já estão à venda, inclusive para a pré-estreia, que acontece na quarta (14).

Os preços variam de acordo com o cinema. Há exibições previstas nos principais do país, como no Cinemark, no UCI, no Cinépolis e no Cine Imperial, que tem um polo no Shopping Center Lapa, em Salvador.

O longa foi dirigido pelo vencedor do Oscar James Cameron e conta com nomes de peso atuando, como Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, David Thewlis e Giovanni Ribisi. Confira mais detalhes sobre o filme abaixo

Sinopse

Ambientado no ano de 2154, o filme retoma a história do ex-fuzileiro naval Jake Sully, que é recrutado para uma missão em Pandora, uma lua distante onde um consórcio corporativo está extraindo um mineral raro que é a chave para resolver a crise energética da Terra. Para existir em Pandora, Jake deve renascer como um avatar, um corpo biológico controlado remotamente que pode sobreviver no ar letal. Depois que Neytiri, uma mulher dos Na’vi, o clã indígena no qual ele foi enviado para se infiltrar, salva a vida de Jake, ele se vê atraído pelos costumes dos Na’vi. Logo, Jake se envolve em um choque de civilizações e enfrenta o teste final em uma batalha monumental que decidirá o destino de um mundo inteiro.

Trailer

