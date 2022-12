Ingrid Ohara e Vinni Buttel protagonizam barraco em ‘A Fazenda’

Foto: Reprodução/RecordTV

Um verdadeiro barraco aconteceu durante o reencontro do peões de “A Fazenda 14” na noite da terça-feira (13), dia da última eliminação.

Na lavagem de roupa suja, Ingrid Ohara teve uma discussão calorosa com o ex-participante do “De Férias Com o Ex”, Vini Buttel.

Inimigos declarados no reality show, os dois sentaram para conversar sobre as polêmicas no reality quando Ingrid deu uma placa de “descontrolado” para o ex-peão.

“Eu dei descontrole, maldade… Mas antes eu quero falar uma coisa, ele zombou ali né que eu só sei dançar TikTok, que só sei fazer TikTok. Sou tiktoker com orgulho, também sou youtuber, sou influenciadora, sou atriz e não tenho nenhuma vergonha de ser tiktoker e outras profissões”, disparou ela.

Vini até tentou se explicar, mas Ingrid voltou a falar e relembrou o momento em que jogou fezes de animais nas roupas do influenciador.

“Eu realmente não sei medir o que que é sabe? o que está dentro do normal. Realmente eu quis colocar merda nas suas coisas”, disse iniciando um conflito sobre quem iria falar primeiro.

Veja o vídeo:

