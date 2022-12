Inimizades na empresa: Como lidar com isso?

Nem sempre é fácil lidar com inimizades na empresa, porém, eventualmente elas podem surgir. Afinal, é impossível que todas as pessoas gostem de nós ou que nós gostemos de todas as pessoas, concorda?

Por isso, neste texto nós reunimos algumas considerações que podem ajudar na hora de lidar com esse tipo de problema. Acompanhe este texto e saiba mais!

Como lidar com inimizades na empresa?

Afinal, como podemos lidar com as inimizades na empresa? Na realidade, não existe um jeito único e infalível. O básico é o que pode nos ajudar, inicialmente: respeito, empatia, etc.

Além disso, devemos lançar um olhar atento aos nossos comportamentos, a fim de evitar equívocos que poderiam “manchar” a nossa imagem profissional. Saiba mais:

1. Evite as fofocas

Apesar de as inimizades na empresa causarem um certo mal-estar, devemos evitar fazer comentários que poderiam ser caracterizados como fofoca. Se você não se sente bem com relação a algum colega, não fique espalhando esse ponto de vista para todas as pessoas. Guarde para você. 😉

Assim, o problema pode ser amenizado. Caso contrário, se a outra pessoa souber dos seus comentários, poderá vir tirar satisfação, o que tornaria a situação ainda mais constrangedora e difícil.

2. Seja respeitoso

Procure ser respeitoso ao máximo. Sempre que a pessoa se aproximar de você, cumprimente-a de forma cordial, cuide do seu tom de voz e evite comentários sarcásticos, por exemplo. O respeito deve operar em todos os relacionamentos humanos, inclusive em situações de inimizades na empresa.

3. Imponha-se de forma equilibrada

Se a pessoa passar dos limites, sendo desrespeitosa com você, imponha-se. Você não precisa aceitar que o outro “passe por cima” de você apenas para tentar evitar discussões maiores.

Sendo assim, deixe claro que tais comentários ou comportamentos não devem se repetir, pois causam mal-estar em você. Mostre que você não é obrigado a aceitar tudo, mas sempre de uma forma respeitosa, sem aumentar o tom de voz, etc.

4. Evite cair em discussões vazias

Cuidado para não cair em discussões que possam ser vazias e sem sentido nenhum. Às vezes, as inimizades na empresa podem ser do tipo que “provocam” apenas para a discussão acontecer. Sendo assim, o ideal é que você avalie até que ponto vale a pena discutir um tema em específico com a pessoa, ou se é melhor dar uma pausa na conversa e seguir em frente.

5. Aceite a situação e evite de tentar “forçar a barra”

Cuidado para não forçar a barra tentando fingir que é amigo da pessoa, ok? Aceitar o fato de que as inimizades na empresa podem existir, eventualmente, evita que você fique tentando conquistar o apreço alheio.

Inevitavelmente, nos depararemos com pessoas que não concordam com os nossos pensamentos e estilo de vida. E tudo bem. Não precisamos agradar a todos.

Sendo assim, considere a ideia de que, às vezes, nós teremos contato com pessoas que não vão gostar de nós. Faz parte da vida.

Isso quer dizer que não somos obrigados a ficar tentando criar uma amizade que não existe, apenas para tentar minimizar a inimizade. Mais vale aceitar que o outro não gosta de nós e manter uma postura respeitosa do que tentar se aproximar a todo custo, ok?

Considere essas reflexões e veja o que pode fazer sentido para o seu dia a dia no trabalho.