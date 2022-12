O avanço da tecnologia proporciona ao mercado cada vez mais produtos sofisticados, que acompanham a demanda dos usuários e consumidores, segundo informa a Agência Brasil.

Inmetro: adequação de normas garante qualidade aos produtos brasileiros

Com isso, existem alguns processos que precisam ser seguidos, como a adequação a normas e regulamentos de qualidade e segurança. Nesse cenário, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) trabalha para que esses produtos tenham sempre um melhor desempenho, certificando a competência dos produtos que chegam ao mercado brasileiro.

Crescimento do mercado

“Mais do que certificar, a partir da década de 80, 90, quando o mercado brasileiro cresceu tanto, não tinha como um instituto só certificar os produtos. Então, o Inmetro tomou uma posição até superior a isso, ele supervisiona toda essa questão da certificação. Hoje existem empresas privadas que fazem a certificação de produtos e o Inmetro acompanha essas organizações, verifica se ela está fazendo os testes, se ela tem competência técnica, e, com isso, traz uma informação para o nosso consumidor, que é a garantia da qualidade”, explica o presidente do Inmetro, Marcos Heleno Guerson, em entrevista ao programa Brasil em Pauta que vai ao ar neste domingo (4), na TV Brasil.

Durante a entrevista, Guerson fala sobre a infraestrutura da qualidade, que é a combinação de iniciativas que ajudam a assegurar que os produtos e serviços de um país atendam aos requisitos do mercado, além de oferecerem confiança para o consumidor, destaca a Agência Brasil.

Certificação de brinquedos

De acordo com a divulgação oficial, o trabalho do Inmetro está no dia a dia das pessoas, desde grandes operações até em atividades simples do dia a dia, inclusive nas lúdicas. Com o avanço da inovação tecnológica e o fortalecimento do mercado de brinquedos no Brasil e no mundo, a certificação dos produtos desse setor se tornou cada vez mais importante e urgente, até pela sua complexidade e público-alvo – crianças de até 14 anos.

Elevação das vendas

Com a proximidade das festas de fim de ano, época em que a troca de presentes é tradição, esse assunto se torna ainda mais relevante. “Dentro dos regulamentos do Inmetro, um deles é o regulamento de brinquedos. Pelo perigo que pode causar, o risco que ele causa, porque vai ser manuseado por crianças, muitas até abaixo de 5 anos de idade, então são consumidores que não têm como saber se aquele produto não está soltando uma tinta tóxica, se a peça, se soltar, ele vai engolir. Então, entendendo esse risco, a gente tem um regulamento da segurança desse produto”, disse Guerson, segundo informa a Agência Brasil.