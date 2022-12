Inscrições para o Carnaval Ouro Negro 2023 começam quarta-feira (7)

Foto: Divulgação

O estado da Bahia publicou nesta terça-feira (6) as inscrições para o Carnaval Ouro Negro 2023. Os interessados podem se cadastrar, presencialmente, a partir de quarta-feira (7). O período de inscrição encerra no dia 9 de janeiro de 2023.

Para isso, os candidatos devem entregar os documentos exigidos em edital na sede da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), no Barris, em Salvador. O órgão funciona de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Podem participar da iniciativa organizações de matriz africana dos segmentos afro, afroxé, samba, reggae e indígenas que desfilam no Carnaval de Salvador. Todos os detalhes sobre os procedimentos, normas, critérios e disposições do evento estão listados no site da Secult.

Além disso, dúvidas e esclarecimentos devem ser enviados para o e-mail ouronegro2023@cultura.ba.gov.br.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.