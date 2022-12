Inscrições para o Salvador Cine estão abertas

Foto: Cineflix Aparecida Shopping/Divulgação

Estão abertas as inscrições para o edital do Salvador Cine, programa de incentivo a produção, distribuição e acesso a conteúdo audiovisual soteropolitano. Os projetos devem ser submetidos on-line até o dia 27 de janeiro de 2023.

O edital premiará 10 propostas audiovisuais locais distribuídas em três eixos. O primeiro eixo contemplará cinco projetos de curtas-metragens com o valor de R$100 mil, Já o segundo eixo prevê o prêmio de R$50 mil pata dois projetos, em fase de finalização, de longas-metragens de baixo orçamento.

O terceiro e último eixo do edital premiará três projetos de desenvolvimento de obras seriadas, com no mínimo quatro episódios, com R$50 mil.

Vale ressaltar que serão aceitas narrativas ficcionais ou de animação, assim como produções documentais.No total, o edital fará um investimento de R$750 mil no audiovisual soteropolitano. Além disso, o mecanismo ajuda a fortalecer a cidadania cultural e democratizar o acesso a recursos públicos

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.