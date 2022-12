INSS 2023: novas vagas podem estar a caminho

Se você sonha em fazer parte do time do INSS 2023, essa pode ser a sua chance, pois a possibilidade de um novo concurso é grande no novo governo. Com a mudança da presidência, prevista para 2023, há grandes chances de um novo concurso do INSS ser aberto, o que possibilita a entrada de diversos profissionais, neste que é um dos principais órgãos do país.

Então, se você quer saber mais sobre isso, além de obter mais detalhes a respeito do possível certame. Não deixe de ler até o final, e fique por dentro de tudo o que é relevante!

Atual concurso do INSS

Apesar da previsão para um concurso do INSS 2023, um processo já está em andamento para contratação de novos servidores para o Instituto Nacional do Seguro Social.

O processo visa contratar cerca de mil profissionais para o cargo de técnico do seguro social, que exige nível médio.

Contudo, a autorização para a realização do certame não permitiu a carreira de analista do seguro social, que precisa de nível superior.

No pedido, constavam mais de 1500 oportunidades para essa carreira, enviado para o Ministério da Economia, que autoriza apenas a contratação de novos profissionais para carga e técnicos.

Novo concurso INSS 2023, saiba mais

Todos sabemos que em 2022 ocorreram as eleições presidenciais, tendo Luiz Inácio Lula da Silva como novo presidente eleito, com posse prevista para 1 de janeiro de 2023.

Com isso, é costumeiro que o novo presidente passe por uma fase de transição de governo. Ademais, conte com uma equipe que o ajude a se inteirar e se preparar para tomar posse no início do mandato.

E é essa equipe que está planejando propor para o presidente eleito a abertura de um novo concurso do INSS em 2023, para preenchimento de cerca de mil vagas.

No documento, que prevê mudanças na Previdência Social, também é possível, que seja incluído essa proposta de abertura do certame.

Apesar do pedido para a realização do processo de seleção para as mais de mil vagas de técnico do seguro social, a equipe de transição do novo governo entende que o preenchimento dessas vagas ainda não supre a demanda do Instituto Nacional do Seguro Social.

Documento de solicitação do concurso INSS 2023

Apesar de a notícia e um novo concurso trazer animação para quem deseja entrar para o corpo de funcionários do Instituto Nacional do Seguro Social. Ainda não há nenhuma confirmação a respeito do certame.

O documento que trata das mudanças na Previdência Social, além da abertura de um novo concurso. Porém, ainda está sendo tratado internamente pela equipe de transição do novo presidente.

Essa discrição causa o medo de trazer ruídos para a famosa PEC da Transição, que visa acomodar os gastos com programas sociais e promessas de campanha do presidente eleito, no orçamento do governo em 2023.

Atual concurso teve provas em novembro deste ano

O atual concurso do INSS já teve sua primeira etapa de provas que tiveram aplicação em novembro deste ano. No domingo, dia 27, os candidatos às mais de mil vagas do INSS fizeram as provas objetivas.

Essa etapa contou com cerca de 120 questões, com 50 focadas em Conhecimentos Básicos e 70 questões de Conhecimentos Específicos da vaga.

Para as questões de Conhecimentos Gerais, caíram questões das seguintes matérias:

Língua Portuguesa;

Ética no Serviço Público;

Noções de Direito Constitucional e Administrativo;

Raciocínio Lógico;

Noções de Informática.

Os gabaritos já foram publicados, e para conseguir a aprovação, o candidato precisa ter alcançado uma nota igual ou superior a 10 pontos na parte de Conhecimentos Básicos, 21 ou mais pontos na área de Conhecimentos Específicos da área de atuação e pelo menos 36 pontos somadas as duas provas.

Como se prepara para o novo concurso INSS 2023

Caso o novo concurso do INSS 2023 seja aprovado, os profissionais que não conseguirem se classificar no atual processo, terão uma nova chance. Mas para isso, é importante se prezar para as provas. Além das matérias específicas da área, é importante observar os editais passados, para ter uma base do que irá cair nas provas.

As matérias são sempre bastante similares, o que pode ser muito útil para quem está passando pelo processo de preparação para as provas.

Sendo assim, fique atento às notícias a respeito do novo concurso INSS 2023, comece a se preparar e conquiste uma das vagas no instituto!