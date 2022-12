Os segurados da Previdência Social precisam ficar atentos ao risco de golpes relativos à revisão da vida toda. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) emitiu, nesta quinta-feira (8), alerta sobre golpes após o julgamento do assunto pelo Supremo Tribunal Federal (STF), segundo informações oficiais da Agência Brasil.

INSS alerta para golpes relativos à revisão da vida toda

O órgão esclareceu que não entra em contato com seus segurados, por telefone, e-mail, redes sociais ou outros canais, para oferecer serviços ou benefícios e tampouco revisão de valores.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) destacou que a decisão do STF ainda não está valendo porque o acórdão precisa ser publicado. Somente então, os próximos passos a serem adotados serão definidos, segundo informa a Agência Brasil.

Recomendações

De acordo com informações oficiais, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recomenda que os segurados eventualmente contatados sobre a revisão da vida toda não passem dados pessoais (como CPF, telefone, endereço ou número do benefício), não enviem fotos de documentos ou fotos pessoais e jamais compartilhem a senha de acesso ao Portal Gov.br, informa a Agência Brasil.

No alerta, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também esclarece que todos os serviços prestados pela autarquia são gratuitos. O segurado, portanto, não deve fazer depósitos, pagamentos ou transferências a pessoas que usem o nome do órgão. Caso suspeite de golpe, o INSS aconselha bloquear o contato e fazer um boletim de ocorrência.

Sobre a revisão da vida toda

No último dia 1º, o STF reconheceu a revisão da vida toda para aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Por 6 votos a 5, os ministros decidiram que os segurados podem entrar na Justiça para pedir o recálculo do benefício com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida, destaca a Agência Brasil.

A decisão exige cuidados porque, em alguns casos, pode resultar na diminuição do valor da aposentadoria, caso contribuições mais baixas sejam incluídas no novo cálculo.

Aposentados que pediram recálculo do benefício

A decisão atinge aposentados que entraram na Justiça para pedir o recálculo do benefício com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida. Segundo entidades que atuam na área de direito previdenciário, a decisão atinge quem passou a receber o benefício entre novembro de 1999 e 12 de novembro de 2019 e possui contribuições anteriores a julho de 1994, de acordo com informações da Agência Brasil. Para mais informações acesse o aplicativo MEU INSS ou ligue no 135, o atendimento do INSS.