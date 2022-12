INSS: CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS para 2023 é divulgado e pega beneficiários de surpresa

Se você é um beneficiário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já pode conferir o calendário de pagamentos para o ano de 2023. O calendário segue um cronograma de acordo com o número do benefício de cada segurado.

Assim, se você recebe pensão, aposentadoria ou auxílio-doença pela previdência social, já pode conferir as datas que receberá o seu benefício.

De acordo com a previdência, os novos pagamentos já terão a reajuste do salário mínimo. Além disso, há dois calendários. O primeiro são para as pessoas que recebem um salário mínimo e o segundo para quem recebe acima do salário mínimo nacional.

A seguir, confira o calendário de pagamentos para os dois grupos.

INSS: Calendário de pagamentos 2023

O calendário de pagamentos considera o último número do seu benefício para definir a data de recebimento. Por isso, confira nos calendários a seguir a data que você irá receber o seu benefício, já com o reajuste salarial.

Calendário para quem recebe até um salário mínimo

PAGAMENTO DEZ/22

Benefício final 1: 23/12/22

Benefício final 2: 26/12/22

Benefício final 3: 27/12/22

Benefício final 4: 28/12/22

Benefício final 5: 29/12/22

Benefício final 6: 02/01/23

Benefício final 7: 03/01/23

Benefício final 8: 04/01/23

Benefício final 9: 05/01/23

Benefício final 0: 06/01/23

PAGAMENTO JAN/23

Benefício final 1: 25/01/23

Benefício final 2: 26/01/23

Benefício final 3: 27/01/23

Benefício final 4: 30/01/23

Benefício final 5: 31/01/23

Benefício final 6: 01/02/23

Benefício final 7: 02/02/23

Benefício final 8: 03/02/23

Benefício final 9: 06/02/23

Benefício final 0: 07/02/23

Calendário para quem recebe mais de um salário mínimo

PAGAMENTO DEZ/22

Benefício final 1 e 6: 02/01/23

Benefício final 2 e 7: 03/01/23

Benefício final 3 e 8: 04/01/23

Benefício final 4 e 9: 05/01/23

Benefício final 5 e 0: 06/01/23

PAGAMENTO JAN/23

Benefício final 1 e 6: 01/02/23

Benefício final 2 e 7: 02/02/23

Benefício final 3 e 8: 03/02/23

Benefício final 4 e 9: 06/02/23

Benefício final 5 e 0: 07/02/23

Ao todo, são mais de 37 milhões de pessoas que recebem algum benefício do INSS. Se você é uma delas e deseja descobrir o dia do seu pagamento, deve considerar o número do seu benefício sem contar o dígito verificador. Ou seja, considera-se como último o número que vem antes do traço.

Prova de Vida: Previdência divulga novas regras

Recentemente, o INSS divulgou as novas regras para realização da prova de vida. Todas as pessoas que recebem algum tipo de benefício previdenciário vem realizar a prova de vida anualmente.

Isso porque, através dela, a instituição pode comprovar que o cidadão continua vivo. O objetivo é evitar possíveis fraudes no pagamento previdenciário e garantir a continuidade do benefício ao cidadão

Novas regras para a prova de vida do INSS

Com as novas regras, a prova de vida do INSS poderá ser realizada de forma online e totalmente automática. Isso significa que você ficará livre das longas filas e espera nas agências do INSS.

A nova proposta prevê que haja o cruzamento de dados com informações do governo, a fim de confirmar a vida do beneficiário. Poderão ser utilizadas a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), bem como de órgãos públicos federais, estaduais e municipais.

Assim sendo, ao realizar algum procedimento em um dos órgãos governamentais, o cruzamento dos dados será realizado automaticamente para manutenção do seu benefício. A seguir, confira quais são as ações que podem ser utilizadas para prova de vida do INSS:

Acessar o app Meu INSS com selo ouro;

com selo ouro; Ao realizar Empréstimo consignado ou ser atendimento em uma das agências do INSS , com reconhecimento biométrico;

ou ser atendimento em uma das agências do , com reconhecimento biométrico; Se você realizar perícia médica , seja no sistema público ou convênio;

, seja no sistema público ou convênio; Ao seu vacinar;

Cadastro ou atualização cadastral no CadÚnico.

Votação ;

; Ao emitir ou renovar um documento pessoal de identificação;

pessoal de identificação; Quando você recebe o seu benefício com reconhecimento biométrico ;

; Ao fazer a sua declaração do imposto de renda.

Quando fazer a prova de vida?

A obrigatoriedade da prova de vida está suspensa até o dia 31 de dezembro de 2022. Dessa forma, nenhuma benefício previdenciário será suspenso, bloqueado ou cancelado até esta data.

No entanto, o serviço continua disponível para aqueles que desejarem realizar de forma voluntária ainda este ano. Para isso, o beneficiário pode se dirigir à sua agência bancária.

Outra forma de fazer a prova de vida é através do aplicativo Meu INSS, por meio do reconhecimento facial.

A partir de janeiro de 2023, o INSS passará a fazer o cruzamento de dados. Assim, basta ter realizado algumas das opções citadas acima para a manutenção do seu benefício.

No entanto, caso não seja possível realizar a comprovação de vida dessa forma, o beneficiário poderá receber uma notificação para a realização da prova de vida. Assim, ela acontecerá, preferencialmente, de forma eletrônica.

Dessa forma, mesmo que você seja notificado, não será necessário passar horas na espera após se deslocar para uma das agências da Previdência Social.