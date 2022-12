INSS continua pagamentos de dezembro nesta segunda-feira (26); veja quem recebe

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já iniciou os pagamentos de dezembro aos seus segurados. Assim como nos outros meses, estão sendo contemplados aqueles que recebem aposentadorias, pensões, auxílios e demais benefícios intermediados pela autarquia. Atualmente, cerca de 37 milhões de pessoas são atendida pela autarquia.

De acordo com o calendário divulgado, os pagamentos começaram no dia 23 de dezembro e se encerram em 6 de janeiro. Como de costume, os repasses foram divididos em dois grupos, destinados aos beneficiários que recebem apenas um salário mínimo e os ganham acima do piso nacional. O primeiro grupo representa 60% dos segurados do INSS.

Nesta segunda-feira (26), recebem o benefício os segurados que ganham um salário mínimo com o número do benefício (NB) terminado em 2.

Calendário de pagamento do INSS

Para identificar a data em que receberá o pagamento, é necessário identificar o dígito final do número de inscrição do benefício. Ao conferir a numeração, lembre-se de desconsiderar o algarismo verificador (aquele que se encontra após o traço). Veja um exemplo:

Supondo que o número de inscrição seja 123.456.789-0, o dígito final será o 9, e não o 0 que corresponde ao verificador.

Entendido isto, abaixo, confira as datas de pagamento do INSS referentes ao mês de dezembro.

Para quem recebe um salário mínimo:

Final do Benefício Data do depósito 1 23 de dezembro 2 26 de dezembro 3 27 de dezembro 4 28 de dezembro 5 29 de dezembro 6 02 de janeiro 7 03 de janeiro 8 04 de janeiro 9 05 de janeiro 0 06 de janeiro

Para quem recebe mais que o salário mínimo:

Final do Benefício Data do depósito 1 e 6 02 de janeiro 2 e 7 03 de janeiro 3 e 8 04 de janeiro 4 e 9 05 de janeiro 5 e 0 06 de janeiro

Como consultar o pagamento do INSS?

O segurado poderá consultar informações sobre o salário extra das seguintes formas:

Site Meu INSS

Acesse o portal Meu INSS pelo navegador; Clique em “Entrar com Gov.br”; Procure a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”.

Aplicativo Meu INSS

Instale o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS; Faça login com os dados pessoais registrados na plataforma; Clique em “Entrar”; Selecione o botão “Extrato”.

Central de Atendimento 135

Também há opção de consultar as informações pela central de atendimento do INSS, no número 135 (disponível de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas – sem cobrança de taxas).

Reajuste do INSS em 2023

Em breve, o INSSterá que reajustar o valor de seus benefícios devido ao salário mínimo de 2023. A Previdência Social usa o piso nacional como base para estabelecer o mínimo a ser pago em aposentadorias e pensões. Já o teto da autarquia, deve ser definido pela inflação acumulada neste ano.

Lembrando que o INSS já publicou o calendário de pagamentos do próximo ano, e ele deve ter início em 25 de janeiro. Até lá, o novo salário mínimo já entrará em vigência no país. Em suma, um dos últimos atos do ainda presidente da República, Jair Bolsonaro, foi editar uma Medida Provisória (MP) com o valor do piso nacional.

De acordo com o texto, a partir de 1° de janeiro o salário mínimo será de R$ 1.302. Na prática, a remuneração considera uma previsão da inflação acumulada entre janeiro e dezembro deste ano, que está em 7,4%, mais um acréscimo de 1,5% sobre o resultado. Depois de quatro anos, esta é a primeira vez que o piso nacional fica acima da taxa inflacionária.

No entanto, o valor ainda pode ser alterado pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A intenção é estabelecer um salário de R$ 1.320, mas para isso, é necessário que haja uma abertura no orçamento de mais de R$ 6 bilhões. Isso porque, outros pagamentos também serão elevados, como os do próprio INSS.