INSS: Novo calendário e novo valor em 2023; confira

Saiu o calendário de pagamentos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) referente ao ano 2023. Como de costume, a autarquia dividiu os segurados entre quem ganha um salário mínimo e quem recebe valores acima do piso nacional.

A partir de janeiro, todos os 37 milhões de beneficiários terão reajuste em suas aposentadorias, pensões e auxílios. Isso porque, a correção ocorre segundo a definição do salário mínimo, que por lei precisa ser reajustado todos os anos de acordo com a inflação.

O repasse do abono ocorre de acordo com o número final do benefício. Desse modo, se o número for 123.456. 78 9-0, o segurado deve considerar o dígito final 9 no calendário do INSS.

Calendário do INSS para 2023

A primeira parcela reajustada do INSS será paga a partir do dia 25 de janeiro e termina em 7 de fevereiro. Confira todas as datas de depósito dos benefícios em 2023:

Reajuste do INSS em 2023

De antemão, é importante frisar que os valores que serão citados são apenas projeções, uma vez que o reajuste dos benefícios ocorrem por meio da taxa inflacionária acumulada no ano anterior. Desse modo, ainda não há nada definido. A expectativa é que a divulgação ocorra no dia 10 de janeiro de 2023.

Até o momento, conforme o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), responsável por medir a inflação, de janeiro a novembro, a inflação acumulada é de 5,21%. O resultado foi divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no último dia 9.

No entanto, para o Governo Federal, a estimativa de inflação e, portanto, de reajuste dos abonos do INSS, é de 6%. Caso isso ocorra, o teto da autarquia, que é o valor máximo pago pelo Instituto, vai para R$ 7.512,45 e o benefício básico, equivalente ao salário mínimo vigente, passará para R$ 1.302 em 2023.

Salário mínimo em 2023

Foi publicado no Diário Oficial da União do dia 12 de dezembro, uma medida provisória que prevê o reajuste do salário mínimo em R$ 1.302 para 2023. Neste sentido, o valor representa um acréscimo de R$ 90, referente à variação da inflação de 5,81% e o acréscimo do ganho real de 1,5%.

Todavia, há expectativas de que haja uma nova correção pela equipe de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas agora, com ganhos reais. O texto ainda é uma medida provisória, sendo assim, ainda passará por analise por deputados e senadores. O valor já estava previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023.

Contudo, a discussão do novo salário mínimo está crescendo nos bastidores, já que o grupo de transição do presidente eleito prevê uma remuneração maior, considerando um acumulo de 7,4% da inflação. Sendo assim, o piso nacional pode chegar a R$ 1.320, com ganhos reais em 1,4%