INSS: Pagamentos serão retomados esta semana

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai começar a pagar as os benefícios referentes ao mês de dezembro a partir desta semana. Este será o último pagamento do ano aos mais de 36 milhões de segurados da autarquia.

Os repasses são divididos em dois grupos, entre os que recebem um salário mínimo e os que ganham um benefício maior. Além disso, a distribuição ocorre de acordo com o dígito final do NB (Número do Benefício).

Neste sentido, primeiro recebem os aposentados, pensionistas e beneficiários com salário equivalente a, no máximo, R$ 1.212. Em seguida, os segurados com remuneração de valor maior que o piso nacional.

Como de costume, o cronograma tem vigência em dois meses, entre dezembro e janeiro. A data do primeiro pagamento é 23 de dezembro de 2022 e do último no dia 6 de janeiro de 2023.

Calendário de dezembro do INSS

Para quem recebe um salário mínimo:

Final do Benefício Data do depósito 1 23 de dezembro 2 26 de dezembro 3 27 de dezembro 4 28 de dezembro 5 29 de dezembro 6 02 de janeiro 7 03 de janeiro 8 04 de janeiro 9 05 de janeiro 0 06 de janeiro

Para quem recebe mais que o salário mínimo:

Final do Benefício Data do depósito 1 e 6 02 de janeiro 2 e 7 03 de janeiro 3 e 8 04 de janeiro 4 e 9 05 de janeiro 5 e 0 06 de janeiro

Reajuste do INSS em 2023

A partir de janeiro do próximo ano, os segurados do INSS serão contemplados com valores reajustados. Conforme o calendário oficial já divulgado, os repasses da primeira parcela ocorrerão entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Cerca de 37 milhões de pessoas serão beneficiadas.

Para quem recebe aposentadoria, pensão ou auxílio pela autarquia com valor equivalente ao salário mínimo, o pagamento já virá com o valor do novo piso nacional, atualmente em discussão no Congresso Nacional. Entretanto, aquele que recebe benefício acima do salário mínimo terá o pagamento creditado a partir do dia 1º de fevereiro, também com reajuste.

De antemão, é importante frisar que os valores que serão citados são apenas projeções, uma vez que o reajuste dos benefícios ocorrem por meio da taxa inflacionária acumulada no ano anterior. Desse modo, ainda não há nada definido. A expectativa é que a divulgação ocorra no dia 10 de janeiro de 2023.

Até o momento, conforme o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), responsável por medir a inflação, de janeiro a novembro, a inflação acumulada é de 5,21%. O resultado foi divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no último dia 9.

No entanto, para o Governo Federal, a estimativa de inflação e, portanto, de reajuste dos abonos do INSS, é de 6%. Caso isso ocorra, o teto da autarquia, que é o valor máximo pago pelo Instituto, vai para R$ 7.512,45 e o benefício básico, equivalente ao salário mínimo vigente, passará para R$ 1.302 em 2023.