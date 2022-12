INSS: Quais benefícios poderei solicitar em 2023?

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é o órgão responsável pelo pagamento das aposentadorias, pensões e outros benefícios aos brasileiros que contribuem para a Previdência Social.

A saber, a previdência é basicamente um seguro que garante benefícios aos cidadãos em determinadas situações, como quando ele deixa de trabalhar, por exemplo.

Contudo, como mencionado, para ter direito e acesso aos benefícios o trabalhador precisa pagar uma contribuição todo mês ao INSS, durante um determinado período.

A seguir, veja quais serão os benefícios disponíveis no INSS em 2023.

Auxílios

Auxílio-Acidente;

Auxílio-doença acidentário;

Auxílio-doença comum;

Auxílio-Reclusão Rural;

Auxílio-Reclusão Urbano.

Pensões

Pensão por Morte;

Pensão por Morte Rural;

Pensão especial por hanseníase;

Pensão especial destinada a crianças com Síndrome Congênita do Zika Vírus;

Pensão especial da síndrome da Talidomida.

Aposentadorias

Aposentadoria por invalidez;

Aposentadoria por Idade Rural;

Aposentadoria por Idade Urbana;

Aposentadoria por tempo de contribuição do professor;

Aposentadoria por Tempo de Contribuição (para segurados incluídos na regra de transição);

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Idade;

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Tempo de Contribuição;

Aposentadoria especial por tempo de contribuição.

Benefícios assistenciais

Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Benefício para trabalhadores portuários avulsos.

Benefícios para o trabalhador

Salário-maternidade;

Seguro-defeso pescador artesanal;

Salário-família.

Como solicitar os benefícios?

A depender da natureza do benefício (aposentadoria, pensão, auxílio etc.), haverá uma forma específica de fazer a solicitação. Isso acontece devido ao envolvimento com outros órgãos, como o trabalhista no caso do auxílio-doença ou por acidente, por exemplo.

Desse modo, existem benefícios que requerem mais burocracia do que outros. Atualmente, o INSS tem simplificado a solicitação da aposentadoria. Os segurados podem acessar a internet e com poucos passos pedir o seu benefício. É o que acontece no caso da aposentadoria por tempo de contribuição.

Primeiramente, será necessário acessar o Meu INSS, utilizando login e senha. Na página inicial, clique em “Novo Pedido”. Feito isso, na aba de “Aposentadorias e CTC e Pecúlio”, escolha a opção “Aposentadoria por Tempo de Contribuição” (pois é a única modalidade permitida para ser solicitada remotamente). Para finalizar, confira os seus dados pessoais e clique para prosseguir.

Além disso, o segurado terá que enviar alguns documentos comprobatórios. Neste caso, toque na aba “Anexos” e certifique-se de que cada documento seja destacado em seu campo específico. Caso falte algum documento para conclusão da análise, o sistema do INSS solicitará automaticamente ao segurado.