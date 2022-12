De acordo com informações do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o segurado que tem o direito a algum benefício previdenciário não é obrigado a abrir conta corrente para receber os pagamentos.

INSS: segurado não é obrigado a abrir uma conta corrente para receber benefício

Segundo destaca a divulgação oficial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o segurado pode optar por receber o benefício por meio de um cartão magnético. Quando ocorre esse tipo de solicitação, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) busca pela agência bancária mais próxima, considerando a residência do beneficiário e emite um cartão específico, essa emissão não é cobrada do cliente, bem como o saque.

Meu INSS

Caso seja beneficiário correntista de um banco e se interesse por alterar a forma de recebimento do seu benefício, acesse o aplicativo Meu INSS e realize a solicitação. Além da função estar disponível no aplicativo, também é possível realizar a mudança através do telefone 135.

Sendo assim, não é necessário comparecer a uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), apenas para esta finalidade de alterar o meio de pagamento do seu benefício.

Empréstimo em qualquer banco

Além dessa possibilidade, o beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também pode escolher uma instituição financeira para solicitar o empréstimo consignado, contudo, é válido ressaltar que a instituição escolhida deve ser conveniada com o INSS.

Escolha o seu banco

O aposentado ou pensionista poderá pesquisar no mercado a opção que melhor atenda suas necessidades com os menores custos. Visto que não é necessário que o segurado do INSS obtenha o crédito por meio de uma instituição financeira. Uma vez que o desconto das parcelas é feito diretamente no benefício pago pelo instituto.

Caso o segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) receba contatos indesejados de bancos ou financeiras, é possível registrar uma reclamação no portal do Consumidor através da plataforma gov.br/consumidor.

Bloqueie contatos indesejados

O contato de empresas do segmento financeiro para abertura de conta e oferecendo empréstimo consignado pode ser constante para o beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Por isso, é possível solicitar também o bloqueio do número de telefone através do portal “Não Me Perturbe”, que é uma ferramenta criada para evitar ligações desnecessárias de diversas empresas.

O endereço do portal é naomeperturbe.com.br. Conforme informações oficiais, em até 30 dias as ligações serão cessadas. Vale ressaltar que o Não me perturbe não é exclusivo para clientes de instituições financeiras ou para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sendo assim, é uma plataforma que pode ser utilizada para outras solicitações.