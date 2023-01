INSS: Segurados já podem consultar as datas de pagamento de seus benefícios em 2023; confira o calendário

Os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vão iniciar 2023 já sabendo as datas de depósito de seus benefícios. A autarquia já divulgou o calendário oficial de pagamentos para o próximo ano.

Quem recebe um salário mínimo terá o benefício disponibilizado a partir do dia 25 de janeiro, já os que recebem acima do piso nacional serão contemplados a começar do dia 1º de fevereiro. Lembrando que os repasses ocorrem segundo o dígito final do Número do Benefício (NB).

Calendário do INSS – 2023

Pagamento de dezembro

Cerca de 37 milhões de beneficiários estão sendo contemplados com o pagamento de dezembro do INSS. O calendário foi iniciado no dia 23 e até o momento já receberam o benefício os aposentados e pensionistas que possuem o cartão com final 1, 2, 3, 4 e 5.

Para identificar a data em que receberá os valores, é necessário identificar o dígito final do número de inscrição do benefício. Basta desconsiderar o algarismo verificador (aquele que se encontra após o traço). Veja um exemplo:

Supondo que o número de inscrição seja 123.456.789-0, o dígito final será o 9, e não o 0 que corresponde ao verificador.

Entendido isto, abaixo, confira as datas de pagamento do INSS referentes ao mês de dezembro.

Para quem recebe um salário mínimo

Final do Benefício Data do depósito 1 23 de dezembro 2 26 de dezembro 3 27 de dezembro 4 28 de dezembro 5 29 de dezembro 6 02 de janeiro 7 03 de janeiro 8 04 de janeiro 9 05 de janeiro 0 06 de janeiro

Para quem recebe mais que o salário mínimo

Final do Benefício Data do depósito 1 e 6 02 de janeiro 2 e 7 03 de janeiro 3 e 8 04 de janeiro 4 e 9 05 de janeiro 5 e 0 06 de janeiro

Reajuste nos benefícios do INSS em 2023

Em breve, o INSS terá que reajustar o valor de seus benefícios devido ao salário mínimo de 2023. A Previdência Social usa o piso nacional como base para estabelecer o mínimo a ser pago em aposentadorias e pensões.

Lembrando que o INSS já publicou o calendário de pagamentos do próximo ano, e ele deve ter início em 25 de janeiro. Até lá, o novo salário mínimo já entrará em vigência no país.

De acordo com o texto, a partir de 1° de janeiro o salário mínimo será de R$ 1.320, conforme a correção sobre 8,91%. Lembrando que para valer em janeiro, o Orçamento de 2023 deve ser sancionado pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Confira como ficará o valor dos benefícios em 2023:

R$ 1.212,00 – R$ 1.320,00 (salário mínimo);

R$ 1.300,00 – R$ 1.415,83;

R$ 2.000,00 – R$ 2.178,20;

R$ 3.000,00 – R$ 3.267,30;

R$ 4.000,00 – R$ 4.356,40;

R$ 5.000,00 – R$ 5.445,50;

R$ 6.000,00 – R$ 6.534,60;

R$ 6.500,00 – R$ 7.079,15;

R$ 7.087,22 – R$ 7.718,69 (teto).