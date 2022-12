INSS: Volta no próximo mês a obrigatoriedade da prova de vida

Devido a pandemia da Covid-19, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) decidiu suspender a obrigatoriedade da prova de vida até o dia 31 de dezembro de 2022. Sendo assim, a partir de janeiro do próximo ano o procedimento voltará ser exigido pela autarquia.

Até o final deste ano, a prestação da fé segue sendo opcional, desse modo, caso o segurado tenha interesse em fazer, basta acessar o aplicativo Meu INSS, ou os terminais de autoatendimento dos bancos em que recebe o benefício.

Prova de vida a partir de janeiro

Contudo, a partir de janeiro do próximo ano a prova de vida voltará a ser obrigatória, no entanto, o procedimento contará com uma novidade. Os mais de 36 milhões de aposentados e pensionistas do INSS não precisarão mais ir até uma agência para fazer a prova de fé.

De acordo com a autarquia, a prova de vida passará a ser realizada através de um cruzamento de dados efetuado pelo próprio órgão, isto é, de forma automática. A intenção é utilizar bases de dados que confirmem que o beneficiário realizou alguma ação.

Em suma, poderão ser utilizados como comprovação:

Acesso ao Meu INSS;

Atendimento de perícia médica, por videoconferência ou presencial;

Atendimento pelo SUS ou na rede conveniada;

Atendimento presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico;

Atualizações no CADÚNICO;

Cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública;

Declaração de Imposto de Renda, como titular ou dependente;

Emissão ou renovação de Alistamento Militar;

Emissão ou renovação de Carteira de Identidade; ou

Emissão ou renovação de Carteira de Motorista;

Emissão ou renovação de Carteira de Trabalho;

Emissão ou renovação de outros documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário ou reconhecimento biométrico;

Emissão ou renovação de Passaporte;

Realização de empréstimo consignado por reconhecimento biométrico;

Recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico;

Vacinação;

Votação nas eleições.

Porém, é importante salientar que caso não seja encontrada nenhuma movimentação do segurado, o mesmo será convocado para fazer o procedimento por atendimento eletrônica com uso da biometria ou de outra forma distinta da presencial.,

Como saber se a prova de vida INSS está em dia?

Com as novas regras, considerando a automatização do procedimento, muitos segurados ficaram na dúvida se de fato a prova de vida foi efetivada. Neste sentido, é possível consultar a situação do benefício através do portal Meu INSS. Confira:

Baixe o aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iOS), ou acesse ao site Meu INSS; Feito isso, faça o login com seu CPF e senha no Gov.br; Ao acessar, pesquise por “Prova de Vida”; O sistema informará os dados a respeito do benefício recebido e será possível verificar se está tudo em dia.

Por fim, em caso de dúvidas, o segurado pode ainda entrar em contato com o INSS pela central de atendimento no número 135. O serviço está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília).