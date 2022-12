Instituto ACM e Rede Bahia promovem ação social na OAF

Foto: Reprodução / Redes sociais

Com o objetivo de despertar sentimentos positivos das crianças amparadas pela Organização de Auxílio Fraterno (OAF), organização social sem fins lucrativos, o Instituto ACM (IACM), por meio do projeto ” À Flor da Pele”, em parceria com a Rede Bahia, promoverá ação social na sede da OAF, na Lapinha, na quarta-feira (21) das 14:30 as 17h.

A ação terá lanche, programação infantil com atrações como pintura corporal e doação de 49 bonecas de pano bordadas à mão, com histórias autorais da idealizadora do projeto, Terezinha Beviláqua. Esta é a terceira entrega realizada neste ano. Os brinquedos serão entregues por um Papai Noel.

A Organização do Auxílio Fraterno acolhe crianças e adolescentes desde 1958. A OAF foi fundada pela professora Dalva de Mattos, que faleceu em 1996.

“É uma alegria para o IACM poder ajudar crianças e adolescentes a se sentirem lembradas e acolhidas”, diz Claudia Vaz, diretora executiva do Instituto ACM.

Produzidas nas oficinas semanais do projeto, as bonecas são criadas a partir de orientações de tutoras que ensinam técnicas de costura e bordado às voluntárias das comunidades de Jardim Nova Esperança, em parceria com a Associação São Francisco Xavier. Além deste local, as aulas acontecem também na sede do Instituto ACM toda quinta-feira, das 09h às 12h.

